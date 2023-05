Brussels Airport va se passer du gaz pour chauffer son terminal : "Ce sera la plus grande installation zéro carbone de Belgique"

L’idée est que le chauffage du hall de départs, celui des arrivées, ainsi que les différentes jetées et bâtiments proches n’émettent plus aucune émission de CO2 d’ici 2027. "Le remplacement de cette installation par une alternative innovante sans gaz permettra de réduire d’environ 70 % les émissions totales de CO2 de l’aéroport", explique le patron Arnaud Feist qui souligne que Brussels Airport, en tant qu’exploitant, a déjà atteint la neutralité carbone pour ses propres émissions depuis 2018, via notamment des compensations.

À lire aussi

"On ne fait pas du greenwashing : nos actes sont concrets"

Zaventem veut aller plus loin et compte ainsi respecter ses engagements : ne plus émettre de CO2 dans le cadre de ses activités propres à l’horizon 2050 au plus tard. Cet investissement constitue une première en Belgique : une installation de cette envergure (une capacité totale de 21 mégawatts) n’a encore jamais été développée dans notre pays.

Mais quelle technologie sera sélectionnée pour remplacer le gaz ? "Nous ne le savons pas encore", développe M. Feist. "Cela peut être une pompe à chaleur ou un autre système. La réalisation de ce projet fait l’objet d’un appel d’offres, durant lequel chaque candidat peut proposer sa propre technique. Le but étant d’arriver à ne plus émettre d’émissions de CO2."

L’objectif est de démarrer la construction en 2025, afin que l’installation de chauffage soit opérationnelle deux ans plus tard. "On ne fait pas du greenwashing : nos actes sont concrets", conclut le CEO.