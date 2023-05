Carmeuse au Sénégal : "Environ 90 % de notre chaux est utilisée pour l’extraction de l’or en Afrique de l’Ouest"

Une inauguration faite avec la princesse Astrid, accompagnée de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) et son homologue wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR). Ils ont donc profité de la mission économique princière pour faire un crochet sur le site de la filiale de Carmeuse, baptisée "Les Chaux de la Téranga" et implantée près de Bandia, un village situé à environ 70 kilomètres de Dakar. "Et nous accueillons fièrement le chanteur Baaba Maal, la voix officielle du film Black Panther !", renchérit l’homme au micro, avec insistance.

guillement La chaux est essentielle pour maintenir et récupérer le cyanure utilisé pour dissoudre l’or. Sinon, il serait rejeté dans l’environnement.

"On ne suit pas totalement le programme, mais bon", nous glisse-t-on en parallèle dans la délégation, avec humour.

"Nous sommes actifs depuis de nombreuses années en Afrique mais il fallait attendre que le marché ait une taille suffisamment critique pour qu’un site de production comme celui-ci puisse voir le jour", explique Rodolphe Collinet, le président de Carmeuse.

La chaux, jusqu’ici en partie exportée d’Europe, sera désormais produite directement sur place.

Si elle est utilisée dans le secteur du bâtiment, de l’agriculture (la chaux est un antifongique non toxique) ou le traitement de l’eau, elle est surtout présente dans le processus d’extraction de l’or en Afrique de l’Ouest. "C’est environ 90 % de l’utilisation de la chaux produite ici", précise le président de Carmeuse. Il faut savoir que pour traiter une tonne de minerais, environ un kilogramme de chaux est utilisé pour, in fine, réussir à récupérer environ trois grammes d’or.

guillement Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. Cette phrase de Leopold Sédar Senghor est une évidence pour Carmeuse.

"Toutes nos filiales africaines sont gérées par des nationaux, et c’est une fierté pour nous. Je remercie Hassan Koné et tous les collaborateurs de Carmeuse au Sénégal", ajoute encore Roldolphe Collinet, avant de s’essayer à quelques mots en wolof.

Une responsabilité environnementale mise en avant

"Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. Cette phrase de Leopold Sédar Senghor est une évidence pour Carmeuse", lance Rodolphe Collinet, glanant ces quelques mots à l’écrivain mais également premier président du Sénégal.

Car Carmeuse affirme être très soucieuse du respect de l’environnement et, par son implantation, permet de réduire drastiquement la logistique énergivore du transport de la chaux.

"Il faudra voir à long terme, vérifier, faire un audit", nous dit-on en parallèle, alors que la poussière blanche issue de la chaux se dépose sur les appareils photos. "Mais a priori, c’est plutôt positif. Et il faut bien commencer quelque part, il y a toujours quelques répercussions. Mais les cimenteries du coin tenaient les mêmes discours environnementaux", précise notre interlocuteur.

"La chaux est justement essentielle pour maintenir et récupérer le cyanure utilisé pour dissoudre l’or. Sinon, il serait rejeté dans l’environnement", répond à son tour Olivier Majerus, PDG de Carmeuse Overseas.

Fleuron wallon

"Carmeuse est un fleuron de l’industrie belge, wallonne, et un leader mondial dans la production et la valorisation de la chaux. Forte de 150 ans d’expérience, c’est une société qui illustre bien l’excellence industrielle de la Belgique et de son rayonnement à l’international. Le site des "Chaux de la Téranga" porte bien son nom, qui signifie hospitalité", lance à son tour Willy Borsus.

Le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR), la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) et la princesse Astrid de Belgique lors de l'inauguration de l'usine de chaux de Carmeuse, à Dakar, Sénégal, le mercredi 24 mai 2023.

"Ce projet de plus de dix millions d’euros – si mes informations sont bonnes – va permettre l’embauche de 55 personnes", ajoute le ministre, qui lance un regard à l’assemblée officielle. "Une installation d’usine comme celle-ci va permette de limiter la complexité de cette logistique de transport de chaux", ajoute-t-il, et une réduction globale du bilan carbone.

"Et comme vous le constatez, l’usine tourne déjà à plein régime", clôture Willy Borsus, alors que l’usine émet un rugissement rocailleux qui l’invite à quitter la scène.

Et alors que les tambours, danseuses et "faux lions" (des danseurs traditionnels) reprennent leurs pas de fête, la délégation quitte le site, d’où vont également sortir environ 160 000 tonnes de calcaire et 80 000 tonnes de chaux par an (soit environ 250 tonnes de chaux par jour), en direction du reste du pays mais aussi du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie. Pour Carmeuse, ça représente environ 15 à 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.