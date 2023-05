Pas de grève en vue chez Ryanair cet été, mais des prix toujours à la hausse

Au cœur de l’actualité il y a un an après plusieurs mouvements de grèves et l’annonce de nouveaux arrêts de travail durant l’été, Ryanair vit aujourd’hui des jours plus tranquilles en Belgique. Tout cela grâce à un accord conclu entre direction et syndicat à la fin du mois de février. Depuis lors, la situation semble de retour à la normale. “La direction se tient à carreau pour le moment, confirme Didier Lebbe, permanent CNE. Le plan social est signé et il n’y a pas grand-chose à signaler pour la base de Charleroi. Ceci dit, la direction doit passer devant l’auditorat du travail de Charleroi pour répondre à certaines questions.”