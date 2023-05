Le fournisseur Mega a pourtant été discrédité à plusieurs reprises. En 2021, par exemple, l'autorité de régulation de l'énergie Creg a mis en garde contre les offres de Mega, parlant de "tromperie délibérée" des clients. Test-Achats a également déposé une plainte auprès de l'inspection économique contre Mega en 2021, pour des factures anticipées élevées.

Test-Achats affirme être au courant. "Dans le passé, les choses ne se sont pas toujours bien passées chez Mega en termes de relations avec les clients. Nous avons entamé des discussions avec eux à ce sujet et nous avons posé des exigences élevées. En fin de compte, le prix compétitif qu'ils proposent a été le facteur décisif", a déclaré la porte-parole Laura Clays.

Concrètement, à partir de ce mercredi, tout le monde - y compris ceux qui ne sont pas membres de Test-Achats et ceux qui habitent à Bruxelles où Mega a cessé de fournir de nouveaux clients jusqu'à aujourd'hui - peut souscrire aux tarifs négociés par l'organisation de consommateurs pour le gaz et l'électricité. Il s'agit de tarifs fixes et variables.

Test-Achats ne parle pas d'achat groupé, mais d'action énergétique. L'action dure cinq mois et les prix sont actualisés tous les mois. Les participants qui sont toujours raccordés après 12 mois recevront un cashback ou une réduction qui sera répercutée sur leur facture. La remise est de 132,5 euros pour un tarif fixe et de 58,3 euros pour un tarif variable, tant pour le gaz que pour l'électricité.

Selon l'association de consommateurs, ces tarifs sont parmi les plus avantageux du marché. En Flandre, en ce qui concerne les contrats variables, seuls quelques tarifs d'électricité sur internet sont légèrement moins chers. En ce qui concerne les contrats fixes, il existe également un tarif internet moins élevé.

Test-Achats indique qu'elle perçoit une commission de Mega par contrat signé pour couvrir ses frais. Le montant de cette redevance n'a pas été révélé.