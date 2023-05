Chiffre d'affaires record pour Jan De Nul qui se félicite d'un carnet de commandes "jamais vu"

Le résultat record est principalement dû aux activités de dragage et offshore, qui ont représenté 81% du chiffre d'affaires. Les plus gros chantiers du groupe se situaient au port de Payra, au Bangladesh et au parc éolien Formosa 2 à Taïwan.

La croissance est substantielle par rapport à l'exercice précédent, lors duquel le chiffre d'affaires n'avait atteint que 1,7 milliard d'euros. Les fonds propres du groupe sont passés de 2,95 milliards d'euros en 2021 à 3,08 milliards en 2022.

Jan De Nul se félicite également d'un carnet de commandes "jamais vu" de 6,45 milliards d'euros, et qui s'épaissit encore dans les premiers mois de cette année pour atteindre 8,1 milliards. Celui-ci ne s'élevait qu'à 4,6 milliards d'euros fin 2021.