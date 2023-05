L'entreprise de construction basée à Bruxelles peut concevoir et construire trois kilomètres de murs de quai dans la ville portuaire d'Oxagon City, sur la mer Rouge. À terme, ce port devrait devenir "le plus avancé technologiquement, le plus efficace et le plus durable au monde". Le port devrait également devenir le principal accès maritime à Neom, une métropole futuriste que l'Arabie saoudite prévoit de construire dans le nord-ouest du pays.

La valeur totale du contrat approche les 3 milliards de rials (750 millions d'euros), la coentreprise Besix-MBL représentant environ 50 %. Il ne s'agit que de la première phase du développement du port de Neom.