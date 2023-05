Les actionnaires de Triodos passent à l’offensive et mettent en demeure la banque durable

guillement Une fois encore, ce manque de transparence à l’égard d’informations sensibles augure mal de la conception que se fait Triodos Bank de respecter les obligations propres aux sociétés cotées.

Ce dernier s’étonne qu’à la veille de l’assemblée générale délibérative, le "rapport spécial" qui devait donner un certain nombre d’informations sur la cotation des certificats d’actions sur la plateforme fermée MTF n’a toujours pas été publié. "Vous n’avez donc pas respecté un engagement important, ce qui pose question dans le contexte où le procès-verbal censé refléter cet engagement n’est pas rendu disponible à la veille de l’assemblée de laquelle vous sollicitez décharge de votre gestion", écrit l’avocat bruxellois. "Une fois encore, ce manque de transparence à l’égard d’informations sensibles (notamment quant à l’anticipation de la valeur future du certificat dans un contexte boursier) augure mal de la conception que se fait Triodos Bank de respecter les obligations propres aux sociétés cotées. Le rapport commandé à la banque Degroof Petercam ne constitue pas un substitut à cette information, dès lors qu’il s’agit davantage d’un ouvrage de marketing, de même que le folder publié ce jour", poursuit l’avocat. Cette étude de Degroof Petercam donne une fourchette cible de valorisation de 55 à 76 euros sur base des chiffres attendus en 2024.

À lire aussi

Cotation suspendue

Cela fait maintenant plus de deux ans que ce marché des certificats d’actions Triodos est fermé. La décision de suspension prise en janvier 2021 avait fait un tollé. Les actionnaires avaient été encore plus mécontents quand, quelques mois plus tard, ils apprenaient que le titre était évalué à seulement 59 euros, soit une moins-value de 30 % par rapport à la valeur intrinsèque qui était justifiée notamment par une décote d’illiquidité.

guillement Une indemnisation permettra d’éviter le procès.

Dans un courrier envoyé fin avril, Thomas Van Craen, le directeur de la succursale belge, indique que celui qui souhaite pouvoir négocier ses certificats d’actions dès la reprise de la cotation sur la plateforme fermée MTF (prévue fin juin), doit avoir demandé l’ouverture d’un compte de négociation auprès de Captin au plus tard le 15 mai 2023.

Étant donné que ses clients estiment cette future cotation risquée et inadéquate, Me Arnauts a reçu mandat d’examiner avec la banque "la possibilité de deux solutions concrètes d’indemnisation progressive des détenteurs actuels de certificats, ne mettant pas en péril la banque". Il met en demeure celle-ci d’organiser une rencontre en vue de discuter de ces éventuelles solutions. "Une indemnisation permettra d’éviter le procès", prévient Me Arnauts.