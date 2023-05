Reprise de Mestdagh par Intermarché : "Quand on parle de l'après-franchisation, on nous dit 'ce n'est plus de notre ressort'", déplore la CNE

La direction de Mestdagh n'est pas prête pour le passage sous franchise de 16 de ses 51 magasins dès le 1er juillet, estime jeudi soir la permanente CNE Evelyne Zabus, à l'issue d'un conseil d'entreprise de plus de 8 heures. "Quand on parle de l'après (franchisation), on nous dit: 'ce n'est plus de notre ressort'", déplore la syndicaliste.