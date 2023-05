Transavia annule 210 vols cet été

Les problèmes de Transavia ont commencé le mois dernier. Un certain nombre d'avions précédemment exploités par la compagnie aérienne roumaine en faillite Blue Air devaient être loués. Mais en raison de retards de livraison et de problèmes administratifs, ils n'ont pas encore pu être mis en service. Certains appareils ont également été mis sur la touche plus longtemps que prévu en raison d'une pénurie de pièces détachées. Transavia a donc été contrainte d'annuler plusieurs fois des vols, ce qui a affecté des milliers de passagers.

Depuis la fin du mois dernier, Transavia a décidé d'annuler des vols plus longtemps à l'avance afin de se ménager une marge de manœuvre supplémentaire. En juin, par exemple, plus de 330 vols ont été annulés. En juillet et août, Transavia annule environ 100 vols par mois.

Les vols qui figurent encore au programme seront également assurés "comme on peut s'y attendre de notre part", affirme la compagnie aérienne à bas prix.