La nouvelle offre de Santander sur les comptes à terme va-t-elle faire bouger les grandes banques belges?

”À présent que les taux d’intérêt sont en hausse, le compte à terme est un produit intéressant pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de leur argent à court ou moyen terme et qui recherchent des rendements fixes. C’est qu’un compte à terme rapporte généralement plus qu’un compte d’épargne ordinaire. L’argent ainsi placé est immobilisé pour une période prédéterminée, par exemple un an. Le compte à terme est un complément intéressant au compte d’épargne classique, en particulier pour les personnes disposant d’un vaste patrimoine. Il présente toutefois une limite importante : l’argent n’est disponible qu’à l’issue de la période d’épargne”, souligne le communiqué publié ce vendredi.

Ce taux de 2,75 % bruts (1,93 % net) à un an semble bien être la meilleure offre du moment en Belgique. Il est au-dessus du niveau proposé par les grandes banques pour le livret d’épargne (autour de 1 à 1,25 % net avec la prime de fidélité). Il est aussi au-dessus du plafond de 2,50 % sur l’e-DEPO, le compte en ligne de la Caisse de dépôts et Consignation.

Négociation en agence

Et quid par rapport aux comptes à terme proposés par les grandes banques ? “II n’y a pas de liste de taux pour les comptes à terme. Les taux changent continuellement en fonction de l’évolution des conditions du marché. Nous invitons nos clients à contacter leur conseiller ou le Easy Banking Center pour identifier leurs besoins d’épargne afin de définir avec eux les formules d’épargne les mieux adaptées à leurs besoins”, nous répond-on chez BNP Paribas Fortis. Réponse similaire chez KBC. “Les taux sont fixés en fonction du client et de la situation”. Autrement dit, plus le montant est élevé, plus la rémunération l’est aussi. Mais la banque ne donne pas de taux.

ING se montre plus transparente, affichant un taux de 1,95 % brut sur un compte à terme à un an, et un taux de 1,73 % pour un compte à terme de 2 ans. “Les comptes à terme d’ING sont disponibles à la fois via l’app ING Banking et à l’agence”, précise le service de presse.

”Les banques ne communiquent pas sur leurs comptes à terme, peut-être parce qu’elles doivent proposer des conditions qui se rapprochent plus de celles du marché. On sent, qu’actuellement, l’épargnant n’est pas au centre de leurs préoccupations. Leur priorité est de bien payer leurs actionnaires. C’est un jeu dangereux car l’épargnant va finir par aller ailleurs”, commente Nicolas Claeys, conseiller chez Test-Achats Invest.