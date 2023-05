Odoo : Wallonie Entreprendre envisage de sortir, partiellement, de la “licorne” wallonne

La Région wallonne est actionnaire d’Odoo, entreprise éditrice de logiciels open source pour les PME, depuis dix ans. Wallonie Entreprendre détient encore 8 % des parts. La dernière modification au sein de l’actionnariat d’Odoo remonte à avril 2022. Le fonds d’investissement français Sofinnova Partners avait alors décidé de vendre sa participation (ce qu’avait déjà fait, un an plutôt, le fonds Xange). Au terme de cet “exit”, le fonds de capital à risque américain Summit Partners possédait 24 % du capital d’Odoo. Les deux actionnaires publics wallons, Wallonie Entreprendre (8 %) et Noshaq (2 %), avaient conservé leur participation. Quant à Xavier Niel, patron de Free (groupe Iliad), il possède encore 0,8 % d’Odoo. De leurs côtés, Fabien Pinckaers, CEO et fondateur, et des membres du management de l’entreprise contrôlent 65 % du capital.

D’après des informations recueillies par La Libre, le scénario évoqué par nos confrères est effectivement sur la table. Mais rien ne dit que l’opération se concrétisera… Vu le succès commercial et le rythme de croissance auquel la société wallonne se développe, les actionnaires actuels sont constamment sollicités par des fonds d’investissement. On nous indique toutefois que des négociations “plus approfondies” seraient en cours entre Wallonie Entreprendre (WE) et plusieurs fonds intéressés à entrer au capital d’Odoo. “WE pourrait céder une petite partie des 8 % qu’elle a dans Odoo, nous confie une source proche du dossier. Si l’opération se concrétise, ce sera avant la fin juin”. Du côté de Noshaq, une autre source dit ne rien exclure quant à une cession partielle des parts détenues dans Odoo.

Wallonie Entreprendre a déjà récupéré sa mise

Quoi qu’il arrive, les actionnaires publics wallons réaliseront une excellente opération financière avec Odoo. Voici un an, l’entreprise fondée en 2002 par Fabien Pinckaers était valorisée à plus de 3 milliards d’euros. Et, malgré le reflux des valorisations depuis plusieurs mois, certains estiment que la valeur d’Odoo se rapprocherait aujourd’hui des 4 milliards d’euros… Or, Wallonie Entreprendre n’a investi “que” 10,3 millions d’euros dans la société du Brabant wallon. Mieux : lors de précédentes modifications du capital, Wallonie Entreprendre aurait déjà récupéré 11 millions !

Depuis quelques années, Odoo s’est imposée comme un fournisseur de premier plan de solutions logicielles intégrées pour les entreprises. Avec un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2022 et une croissance organique de 65 % par an, Odoo compte actuellement près de 3 000 employés dans le monde, dont 1 100 en Belgique. Odoo dessert une communauté mondiale de 10 millions d’utilisateurs.