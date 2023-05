GoodLife Foods est un producteur de snacks surgelés destinés à la vente au détail, à la friture, à la restauration et à l'industrie, sous une douzaine de marques, dont Bicky, Mexicano, Beckers et Flexitarian Bastards. L'entreprise, dont le siège est à Breda aux Pays-Bas, emploie plus de 700 personnes réparties sur six sites de production aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark.

Des projets ambitieux

Le PDG de GoodLife est le Belge Dirk Van de Walle : "Nous sommes impatients d'entamer le prochain chapitre qui nous verra travailler avec l'équipe d'IK, qui possède une vaste expérience du secteur alimentaire et peut nous soutenir dans nos projets ambitieux d'internationalisation par le biais d'initiatives biologiques et de fusions-acquisitions".

IK Partners n'est pas étranger au secteur alimentaire du Benelux : le fonds a vendu le fabricant de salades Signature Foods à la société d'investissement britannique Pamplona Capital en 2021.