Maes a été fondé en 1965 par Jozef 'Jef' Maes. Ses fils Dirk et Luc Maes ont développé l'entreprise pour en faire le principal exploitant indépendant de stations-service en Belgique, comptant désormais plus de 300 stations, dont celles d'Esso et Shell. En 2021, l'entreprise flamande a généré un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros ainsi qu'un bénéfice de près de 5,2 millions d'euros.

Les deux frères étaient co-CEO jusqu'à peu, mais ils ont désormais vendu leurs actions à Hametha, une entreprise qui, sous le nom De Haan, exploite environ 175 stations-service aux Pays-Bas.

Rien ne change pour le personnel et le fonctionnement de Maes. "Nous continuons à opérer indépendamment depuis Bornem et conservons le nom Maes. La sécurité d'emploi est assurée pour l'ensemble du personnel", a souligné le CEO.