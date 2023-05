L'Europe approuve l'accord de réseau Telenet-Fluvius

Les projets existent depuis plusieurs années. En octobre 2021, l'opérateur de télécommunications et l'entreprise de services publics ont conclu une lettre d'intention définissant les grandes lignes du projet. Il a ensuite fallu attendre juillet 2022 pour parvenir à un accord contraignant.

Ce n'est que maintenant que les entreprises ont reçu l'approbation des autorités de la concurrence pour lancer leur entreprise commune. Telenet espérait initialement démarrer dès le début de l'année 2023, mais a ensuite reporté cette date à l'été.

L'autorité belge de la concurrence (BMA) a interrompu son enquête en avril après que Telenet et Fluvius ont présenté un ensemble de mesures visant à contrer le risque de conflits d'intérêts dans le cadre du déploiement du réseau. La Commission européenne a "pris note" de ces mesures.

Fluvius appartient aux municipalités flamandes, qui jouent un rôle important dans les procédures d'autorisation et la coordination des travaux de construction des réseaux. Elles jouent également ce rôle dans les projets du concurrent Proximus. Entre-temps, ce dernier a également entamé une procédure devant le Conseil d'État, ce qui n'empêche pas Telenet et Fluvius de démarrer.

L'objectif de NetCo, le nom provisoire de la nouvelle société d'infrastructure, est de déployer la fibre optique dans 78 % des foyers en Flandre et dans certaines parties de Bruxelles d'ici 2038. L'investissement s'élève à 2 milliards d'euros. Son concurrent Proximus déploie la fibre optique depuis un certain temps et vise une couverture de 95 % dans toute la Belgique d'ici 2032.

Telenet détiendra une participation de 66,8 % dans NetCo, tandis que Fluvius détiendra les 33,2 % restants. Telenet fournit également le PDG de la nouvelle société de réseau : Micha Berger, qui a la double nationalité israélo-américaine. Il travaille pour Telenet depuis 10 ans.

Telenet et Fluvius souhaitent également louer le réseau à des concurrents. Telenet a déjà signé un contrat de 15 ans avec Orange. En échange, Telenet peut utiliser le réseau VOO qu'Orange a repris en Wallonie.