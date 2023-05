Odoo re-signe avec KPMG Belgique : la solution open source de la "licorne" a séduit le cabinet de conseil

Il y a quelques mois, KPMG Belgique avait déjà annoncé avoir choisi Odoo, qui emploie 3 000 personnes dans le monde, comme plateforme comptable et fiduciaire. Aujourd'hui, les deux partenaires vont un pas plus loin. "KPMG en Belgique étend son alliance avec Odoo au-delà de la comptabilité en temps réel, en s'associant complètement à la solution open source", précisent les deux acteurs dans un communiqué commun.

"Après le succès du partenariat en 2022, relatif à la comptabilité en temps réel, les clients de KPMG en Belgique ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d'autres applications Odoo non liées à la comptabilité. Au cours de ces dernières années, Odoo est devenu une solution de gestion de confiance grâce à sa stratégie Value for money et à l'expansion continue de son écosystème d'applications de gestion", peut-on lire encore dans ce communiqué. "Ce partenariat est une opportunité intéressante nous permettant de renforcer et d'accélérer la présence d'Odoo sur le marché des moyennes et grandes entreprises, tout en permettant à KPMG de mieux répondre aux besoins de ses clients dans un environnement commercial en perpétuelle évolution", a expliqué Sébastien Bruyr, Chief Operating Officer au sein d'Odoo.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.