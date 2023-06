Désormais dans le giron du groupe Indigo, la scale-up belge BePark va accélérer son développement en France

C’est le chemin que vient de prendre la scale-up belge BePark, dont 60,2 % du capital vient d’être racheté par le groupe français Indigo, leader mondial des solutions de stationnement et de mobilité urbaine. Les détails financiers de l'accord n’ont pas été dévoilés par les deux groupes.

Fondée en septembre 2011 et présent en Belgique, en France et au Luxembourg, BePark s’est depuis plus d’une décennie spécialisée dans le segment B2B pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises en termes de stationnement en se focalisant sur le créneau des trajets domicile-travail. Son idée ? Donner accès, via une formule d’abonnement et une appli numérique, à 580 parkings privés sous-exploités : immeubles, employeurs, hôtels, centres commerciaux…

Et cela avec une belle réussite. BePark emploie en effet aujourd’hui une trentaine de personnes (NdlR : et recherche une dizaine de profils supplémentaires) et devrait afficher cette année un chiffre d’affaires de plus de 14 millions d’euros. L'an dernier, la croissance était de 38%. “Cette opération de rapprochement avec Indigo ne sera pas couplée à une injection de capital dans BePark. C’est clairement un partenariat d’opportunité de business davantage qu’une opération justifiée par une nécessité financière”, explique d’ailleurs Julien Vandeleene, directeur général et fondateur de BePark.

Partenaires mais aussi concurrents

Indigo rachète en réalité les parts des actionnaires non opérationnels de BePark, dont celles d’un fonds luxembourgeois et d’actionnaires privés. “C’est le management qui est à l’origine de l’histoire de BePark. Nous avons identifié une culture d’entreprise commune et il était indispensable que le management reste engagé à notre côté pour pouvoir bénéficier de son savoir-faire”, ajoute, pour sa part, Thomas Bimson, directeur Europe d’Indigo.

BePark et Indigo n’étaient pas des inconnus l’un pour l’autre. Actifs dans le même secteur, les deux groupes collaboraient à l’occasion depuis cinq ans en France ou en Belgique mais se retrouvaient aussi régulièrement en situation de concurrence.



Désormais dans le giron d’Indigo, dont le principal actionnaire est Crédit Agricole Assurances, BePark va pouvoir s’appuyer sur un poids lourd du secteur. Leader européen, Indigo, gestionnaire de parkings publics dans les centres-villes (1 500 au total) et d’espaces de voirie, emploie 9 500 personnes dans neuf pays (NdlR : dont 6 en Europe) et affiche un chiffre d’affaires de 743 millions d’euros pour un EBITDA de 381 millions. En Belgique, Indigo exploite plus de 120 parkings et plus d’une septantaine de voiries publiques avec un effectif de plus de 300 personnes. Le chiffre d’affaires lui tourne aux alentours de 60 millions d’euros.

Priorité au développement en France

“Pour BePark, s’associer à Indigo, c’est un peu comme pour un développeur de logiciels de s’associer à groupe comme Microsoft. Nous allons pouvoir tirer profit des opportunités d’un groupe dont le maillage de parking est très important. Cela nous permettra de gagner en proximité et en capacité, au profit de nos clients actuels et futurs. Et de limiter la précarité de certains de nos actifs quand certains propriétaires immobiliers décident de réaffecter des places de parking. Ensemble, nous pourrons offrir une meilleure proposition de valeur et nous associer dans des deals ou des appels d’offres”, ajoute encore Julien Vandeleene. “L’association avec BePark permettra à Indigo d’améliorer l’utilisation d’outils digitaux dans une approche B2B qui est dans son ADN car nous avons essentiellement une approche orientée vers le client lamda. Nous partageons ce même enthousiasme par rapport à la qualité du service client”, complète Thomas Binson.

Dans une industrie du parking qui se complexifie avec une demande croissante pour une mobilité plus durable et partagée, la montée en puissance du télétravail et l’électrification à marche forcée des motorisations, BePark et Indigo entendent donc jouer la carte de la complémentarité. “Même si nous n’excluons pas d’autres pays, le partenariat avec BePark se focalisera prioritairement sur la Belgique, la France, le Luxembourg et l’Espagne. Avec une priorité pour le développement du marché français. D’abord parce que le partenariat en Belgique est déjà bien en place. Ensuite parce que par la taille du marché et la présence d’Indigo dans les grandes métropoles françaises, c’est là que le potentiel de développement est plus évident pour BePark. Nous avons 850 parkings dans ces quatre pays, dont environ 450 à 500 seront exploitables pour BePark, ce qui portera son parc à plus de 1 000 parkings”, ajoute encore Thomas Binson.