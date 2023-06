Le groupe belge AED, leader sur le marché européen de l'audiovisuel, est en vente

"Nos investisseurs externes étaient présents dans l'entreprise depuis 2007 et ont connu une longue trajectoire de croissance", explique Filip Van Vlem, responsable de la communication chez AED group. "C'est plus long que prévu. Les sociétés d'investissement PE Group et ING Private, entre autres, veulent maintenant faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure et envisagent de le faire sur d'autres continents. Elles sortiront toutefois du groupe AED en cas de vente".

À lire aussi

Pour trouver un nouvel actionnaire de référence, deux options s'offrent à eux. Soit un acteur solide du secteur reprendra le groupe AED, soit ils chercheront une nouvelle société de capital-investissement capable d'aider l'entreprise à se développer à l'échelle internationale. "On va maintenant consulter le marché", a déclaré un autre Van Vlem. "Il appartiendra à des tiers de faire une offre".

Glenn Roggeman a fondé le groupe AED en 1985 en tant que société de location. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un leader sur le marché européen de l'audiovisuel. Le groupe AED est également présent au Moyen-Orient, où il fournit des équipements pour le secteur du divertissement. En 2022, il affichera un bénéfice (avant intérêts, impôts et amortissements) de 24 millions d'euros.