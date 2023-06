Levée de la garde à vue du PDG de Casino Jean-Charles Naouri

Jean-Charles Naouri, inspecteur des finances et normalien âgé de 74 ans, a été auditionné jeudi à la Brigade financière dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par le Parquet national financier (PNF) pour manipulation de cours et délit d'initié. A la fin de la journée, le cours de l'action du groupe a touché son plus bas niveau historique à la clôture de la Bourse, tombant à 5,05 euros.