Plus jeunes, plus égalitaires et plus axées sur le développement durable: les entreprises du BEL 20 évoluent

Cette étude fournit une analyse approfondie de la composition des conseils d'administration des entreprises du BEL 20. Les principales conclusions de cette année comprennent une augmentation des nouvelles nominations au sein des conseils d'administration, avec un accent sur le leadership financier, le rajeunissement des conseils d'administration, l'amélioration de la diversité des genres et une plus grande attention portée au développement durable.

De l'expérience financière parmi les nominations

Après un relatif statu quo dans le rapport précédent, un nombre important de nouvelles nominations a eu lieu dans les conseils d'administration du BEL 20 en 2022. Avec une hausse de 53%, ce sont 20 nouvelles nominations qui ont été actées depuis le dernier rapport.

Parmi les entreprises du BEL 20, 70% ont nommé un nouvel administrateur, contre 45 % en 2021. Des profils différents ont été désignés. Avec 26 % des nouveaux membres de conseils d'administration ayant une expérience de CFO, la Belgique se classe deuxième, juste derrière la Suède (28 %), alors que la moyenne européenne est de 15 %. "La gouvernance reste une priorité pour les conseils d'administration. Les profils de CFO apportent un soutien financier important au comité exécutif et prennent souvent en charge les comités d'audit, qui garantissent une bonne gouvernance au sein de l'entreprise", constate Marie-Hélène De Coster, Partner-in-Charge d’Heidrick & Struggles Belux.

À lire aussi

À noter que seulement 9 % des nominations incluent des administrateurs ayant une expérience en dehors des rôles de CEO, CFO et COO, soit le pourcentage le plus bas par rapport à la moyenne européenne de 21 %. Toutefois, le rôle de CHRO (Chief Human Resources Officer) devrait prendre de l'importance à l'avenir.

Des conseils d’administration plus jeunes et féminins

La Belgique se distingue par un net rajeunissement des administrateurs récemment nommés. En 2022, l'âge moyen des nouveaux membres du conseil d'administration a baissé de manière significative pour atteindre 52,8 ans, un rajeunissement par rapport à l'âge moyen des années précédentes (57,5 en 2021 contre 55,8 en 2022. Seule la Pologne a un résultat plus bas, avec 50,2 ans en moyenne.

L'étude constate également que 50% des "nouveaux administrateurs" siègent pour la première fois dans un conseil d'administration du BEL 20, contre 46 % en 2021 et 33 % en 2020. Cette augmentation place la Belgique au-dessus de la moyenne européenne de 39 % pour ce critère."L'année dernière, les rares nominations au sein des conseils d'administration du BEL 20 reflétaient la situation sociale et économique difficile. En période de crise et d'incertitude, les entreprises ont tendance à minimiser les risques et à revenir à des valeurs sûres. Bien que la situation soit encore délicate dans certains secteurs, nous constatons un regain de confiance. Les entreprises du BEL 20 ont saisi cette opportunité pour nommer des profils plus jeunes et qui n’ont jamais été administrateurs auparavant", réagit Marie-Hélène De Coster. En tête du classement, on retrouve le Portugal, avec un taux impressionnant de 80 %.

Par ailleurs, les entreprises belges ont fait d'énormes progrès en matière de diversité des genres : 60 % des administrateurs nommés l’année dernière sont en effet des femmes. Par rapport à 2021 (31 %), il s'agit donc presque du double. Une fois encore, le Portugal domine avec 67 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 49 %.

À lire aussi

Une plus grande attention portée à la durabilité

Pour la première fois, les conseils d'administration des entreprises du BEL 20 ont investi dans des profils ayant une expérience en matière de développement durable. En 2022, 10% des nouveaux membres des conseils d'administration avaient une formation ou une expérience en matière de développement durable, ce qui correspond à la moyenne européenne.

Marie-Hélène De Coster explique : "Le sens des responsabilités des entreprises à l'égard de la planète s'accroît indéniablement. Les entreprises ne sont pas seulement responsables sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et écologique. Cela correspond aux 3 Ps : People, Planet, Profit. Le conseil d'administration joue un rôle crucial en guidant correctement le comité exécutif sur les questions de durabilité et en convainquant les actionnaires d'investir dans la durabilité, et donc d'investir durablement. En outre, une telle vision est également bénéfique pour le recrutement de talents parmi les nouvelles générations, car il est tout à fait clair que cette génération-là place la cohérence et les valeurs d'une entreprise au centre de leur décision lorsqu'ils choisissent un futur employeur."