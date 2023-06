Pour fêter ses 100 ans, la brasserie Alken-Maes lance des investissements de plusieurs millions

4,5 millions d’euros

Avec 2,2 millions d’hectolitres par an de bière (et cidres), la brasserie est l’une des plus importantes du pays avec Martens et AB InBev. Alken-Maes met notamment en avant le fait d’être le seul et unique fournisseur de la Cour de Belgique depuis les années 1950. À l’occasion de son centenaire, la brasserie, qui appartient au groupe Heineken depuis 2008 et emploie plus de 600 personnes en Belgique, annonce plusieurs investissements de taille.

Marc Josephus Jitta, PDG de la brasserie Alken-Maes depuis juillet 2022. ©Alken-Maes

”Nous venons d’investir 4,5 millions d’euros pour construire une nouvelle ligne de houblonnage à sec, qui servira en particulier à la production de la marque américaine Lagunitas India Pale Ale (IPA), partage Marc Josephus Jitta, PDG de la brasserie Alken-Maes depuis juillet 2022. Il est également prévu de consacrer plusieurs millions d’euros dans l’installation de pompes à chaleur d’ici fin 2024”.

100 % d’électricité verte

En effet, l’entreprise souhaite réduire au maximum son empreinte carbone, et même l’annuler d’ici 2030, grâce à de nouvelles lignes permettant des processus de production plus durables, mais aussi des panneaux solaires et des éoliennes. Aujourd’hui, environ 13 % de l’électricité consommée par la brasserie est issue de 6 500 panneaux solaires installés sur le toit de l’usine, tandis que le reste est produit par deux éoliennes.

Le groupe Heineken, numéro 1 en Europe et numéro 2 dans le monde, a réalisé 34,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 soit 19 % de plus qu’en 2021, et possède 167 brasseries à travers le monde. Parmi elles, Alken-Maes est de taille moyenne avec ses 2,2 millions d’hectolitres produits par an, contre 5 000 hectolitres pour les plus petites structures et 20 millions pour les plus grandes. Aujourd’hui, 50 % de la production de la brasserie belge est consommée dans le Plat pays, tandis que le reste est exporté, notamment en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.