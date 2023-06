Colruyt Group finalise la vente de DATS 24 à Virya Energy: du changement à venir à la pompe ?

"Dans un marché de l'énergie qui évolue rapidement et qui met de plus en plus l'accent sur l'énergie durable, les deux parties pourront regrouper leur expertise énergétique et se renforcer mutuellement à travers l'ensemble de la chaîne de valeurs. Colruyt Group entend proposer à ses clients une offre durable dans quatre domaines, dont l'énergie. La centralisation de l'ensemble des activités énergétiques au sein de Virya Energy s'inscrit dès lors dans ce contexte. DATS 24 continuera à faire partie de l'écosystème de l'app Xtra de Colruyt Group", explique ce dernier dans un communiqué.

La transaction se base sur une valeur d'entreprise de 56 millions d'euros, "qui peut encore être influencée positivement par un "earn-out" (complément de prix, NDLR) de maximum 11 millions d'euros", ajoute-t-on. Cette transaction devrait donner lieu à un effet unique limité sur le résultat net de l'exercice 2023/24 du groupe Colruyt.

En juin 2023, DATS 24 ne sera plus consolidée intégralement par Colruyt Group, mais par Virya Energy. "Cela signifie qu'à partir de juin 2023, les résultats de DATS 24 seront comptabilisés, par l'intermédiaire de Virya Energy, dans les chiffres consolidés de Colruyt Group selon la méthode de mise en équivalence", précise encore le groupe.

Les activités liées aux carburants en France ne font pas partie de la transaction.