Grève au journal "Les Echos" en France : face à Bernard Arnault, l’indépendance n’est décidément pas "un luxe"

Cela n’arrive pas tous les jours dans un journal où l’ambiance n’est pas vraiment celle d’un piquet de grève avec brasero cégétiste. Les journalistes de la rédaction des Echos se mettent en grève, ce jeudi 1er juin et ce jusqu’à vendredi 17 heures. Un mouvement annoncé via un communiqué dans lequel la Société des journalistes (SDJ) du quotidien estime que “le journal doit pouvoir traiter de tous les sujets – y compris touchant à l’actionnaire –, sans censure ni excès de zèle. C’est pour cela qu’il faut absolument renforcer les garanties d’indépendance dont les récents événements ont montré la fragilité”. En cause : la mise à mal du droit de véto des journalistes sur la nomination imminente d’un nouveau directeur de la rédaction par le PDG des Echos, Pierre Louette, également PDG du Parisien.