”Orange Belgium annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’opérateur de télécommunications VOO SA. La conclusion de cette opération donne à Orange Belgium une participation de 75 % moins 1 action dans VOO SA, tandis que les 25 % restants plus une action sont conservés par Nethys (filiale d’Enodia, NdlR)”, précise Orange dans un communiqué.

-> Relire aussi: Rachat de Voo : les consommateurs paieront-ils plus cher si la concurrence diminue?

Montant de la valorisation de Voo à la suite de cette transaction ? 1,8 milliard d’euros, si on compte l’entièreté du capital, et pas uniquement les parts vendues. Orange devra donc financer, via un prêt intragroupe, cet achat de 75% moins une action du capital (soit environ 1,35 milliard d'euros).

”Pendant des décennies, nous avons développé nos compétences télécoms et notre esprit de pionnier pour défier le marché. Aujourd’hui, sous la devise 'Lead the Future', nous disposons de la force industrielle, des ressources technologiques et de l’envergure commerciale pour accélérer et diriger l’avenir du marché belge des télécoms au profit de tous les consommateurs, de nos employés et de la société dans son ensemble”, a commenté pour sa part Xavier Pichon, le CEO d’Orange Belgium.

À lire aussi

"Le closing de la vente par Nethys d’une participation de 75% moins une action de VOO à Orange Belgium a eu lieu ce vendredi 2 juin 2023. La veille, Brutélé avait été intégrée dans la société VOO - via l’intercommunale Enodia - consolidant ainsi la quasi-totalité de l’infrastructure câble en Région wallonne et dans une partie de la Région de Bruxelles-Capitale", précise Patrick Blocry, responsable presse de Voo.

"Le processus d’ouverture du capital de Voo avait été lancé par Nethys en mai 2021 dans le cadre de la réorganisation du groupe. L’objectif stratégique poursuivi visait à donner à Voo les moyens d’investir massivement dans son développement, en particulier son réseau, pour poursuivre sa croissance, tout en maintenant une participation minoritaire de Nethys et donc des actionnaires publics. Dans ce cadre, le rachat de Brutélé par Enodia a été conclu en décembre 2021 de façon à rendre le nouvel ensemble Voo + Brutélé plus attractif pour les candidats", ajoute-t-il encore, pour les personnes les plus avides de détails.

Garanties sur l'emploi

Selon le représentant de Voo, une série de garanties ont été négociées, sur l'emploi, les investissements et l'utilisation de sous-traitants locaux à qui Voo faisait recours. Un dossier à suivre de près donc.

"Ce 2 juin 2023 marque donc l’aboutissement d’un long processus qui a notamment nécessité les autorisations des autorités réglementaires compétentes et de la Commission européenne, reçue le 20 mars dernier. Nethys reste actionnaire du nouvel ensemble à hauteur de 25% plus une action et se réjouit de la finalisation de cette vente qui va permettra à VOO de poursuivre son développement par un plan industriel ambitieux", termine-t-on du côté de Voo.