Moteurs défectueux sur près de 2000 véhicules: une plainte a été déposée au pénal en France contre le groupe Renault

La plainte sera déposée pour "tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et pratiques commerciales trompeuses", a précisé Me Christophe Lèguevaques. "Aujourd'hui, on est presque 2.000 personnes (1.789). Et comme les inscriptions continuent à courir, on peut être encore plus. Ce n'est plus simplement un face-à-face entre un géant et une personne isolée", a-t-il ajouté.