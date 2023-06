BYD Han : La Tesla chinoise

L’équipement est très complet sur l’unique version proposée en Belgique : tout est de série ! Des sièges avant et arrière chauffants et ventilés à la caméra à 360° en passant par le cuir ou les assistants de conduite. Et à l’arrière, l’accoudoir central recèle une petite tablette permettant de piloter toutes les fonctions du véhicule (clim, vitres, sièges, etc.) ! Il est même possible d’avancer le siège passager avant pour profiter d’un espace immense aux jambes.

Confortable mais gourmande

Sur la route, la Han se montre performante. Ses 517 chevaux lui permettent d’accrocher le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Mais les sensations de conduite sont très lissées. Malgré les différents modes proposés (Eco, Normal ou Sport), comme chez Tesla on ne peut pas vraiment parler de plaisir au volant. En revanche, la Han est une formidable compagne de route, prévenante et confortable. Et parfaitement insonorisée. Mais malgré sa batterie de 85,4 kWh et ses 521 km annoncés, nous n’avons pas atteint les 400 km en conditions réelles. La consommation moyenne tourne entre 19 et 21 kWh/100 km, ce qui est dans la norme. Mais sur un trajet autoroutier de 350 km, nous avons relevé 27,5 kWh/100 km, nous obligeant à réduire notre vitesse à 90 km/h sous peine de ne pas arriver à la borne de charge rapide prévue ! Charge qui plafonne par ailleurs à 120 kWh, ce qui allonge les temps de pause par rapport à ses concurrentes citées plus haut.