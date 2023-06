Les plaintes pour des assureurs injoignables en hausse: les raisons de cette inaccessibilité

"Ces dernières années, le secteur a beaucoup investi dans la numérisation, à la fois pour optimiser la communication avec les assurés et la gestion des dossiers", analyse Laurent de Barsy, le médiateur des assurances. "Les nombreuses questions que nous recevons montrent que cette numérisation n'a pas encore l'effet escompté. De plus, le secteur de l'assurance connaît une pénurie de main-d'œuvre. Ce qui a pour conséquence que les délais de gestion et de réponse deviennent inacceptables pour les consommateurs."