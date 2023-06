UBS devrait finaliser le rachat de Credit Suisse d'ici le 12 juin

Après la finalisation, les actions et les certificats de dépôt américains (ADS) de Credit Suisse seront décotés des places zurichoise (SIX) et new-yorkaise (NYSE). Comme indiqué lors de l'annonce de la transaction historique en mars, les actionnaires de la banque aux deux voiles recevront un titre de son homologue aux trois clés pour 22,48 actions détenues. L'échange des ADS peut quant à lui "être soumis à certains frais".

À lire aussi