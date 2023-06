Litiges de voyages : c’est le retour à la normale en 2022

De nombreux litiges étaient encore liés à la crise sanitaire. En effet, en raison de la pandémie, il était très difficile pour la Commission de traiter les conflits dans le délai imparti de 90 jours. Mais les équipes de la CLV y sont à nouveau parvenues en 2022. Les procédures de conciliation, au cours desquelles la CLV aide les parties en cause à parvenir à un accord équitable, ont ainsi affiché une durée moyenne de 53 jours alors que les procédures d’arbitrage, pour lesquelles la Commission doit intervenir, ont demandé en moyenne 87 jours.

Au total, 54 dossiers ont été ouverts sous forme de conciliation (contre 39 en 2021), dont 35 en néerlandais et 19 en français. Aucun dossier n’a été initié par l’organisateur de voyage. Parmi les 19 dossiers qui ont été acceptés, 8 concernaient la qualité du séjour offert et l’environnement et 5 dossiers portaient encore sur les conséquences du coronavirus, comme un retour anticipé ou des ajustements de prix.

58 dossiers en arbitrage

2022 fut une année normale en termes de nombre de dossiers en arbitrage, au nombre de 58 (contre 46 en 2021) : 17 plaintes étaient liées au Covid (remboursements de voyages à forfait ou de vols annulés), 8 dossiers concernaient la qualité du séjour et 7 litiges portaient sur les excursions et circuits guidés.

Sur les 58 dossiers, 18 ont été déboutés, faute de preuves notamment ou parce que la partie adverse n’était pas en cause.

Dans les 40 dossiers restants, le collège arbitral a accordé 56 826,07 euros de dédommagement, ce qui représente en moyenne 1 420,65 euros par dossier.