"Orange sera leader, pas dans 2 ans, pas dans 15 ans, mais dès 2024" : voici le plan de l’opérateur pour détrôner Proximus

”Nous sommes heureux de pouvoir clore le chapitre de cette acquisition, faite depuis vendredi dernier. Orange Belgium est donc pleinement propriétaire, à 75 % moins une action, des actifs de Voo”, lance-t-il d’emblée.

De “bold challenger” à “lead the future”

Derrière le show, Orange avance ses pions. “Partout où Orange est installé, l’opérateur est leader”, nous glisse-t-on en parallèle. L’ancien slogan “bold challenger” (challenger audacieux) est donc aux oubliettes : Orange veut s’affirmer en leader. Et selon l’opérateur, ce sera dès mi-2024. Proximus, parfois partenaire mais surtout principal concurrent au niveau national, n’a qu’à bien se tenir.

"Notre ambition et notre plan stratégique s’étendent sur les cinquante prochaines années. Orange Belgium fait partie d’Orange, un groupe industriel puissant, avec une empreinte large. Nous avons construit cette stratégie en nous y adossant”, renchérit le CEO, qui se réjouit d’avoir désormais un pied dans le mobile, un autre dans le fixe, et encore un troisième dans la télévision et ce, dans les trois Régions : Bruxelles, Wallonie et Flandre, grâce à son partenariat avec Telenet.

”Nous serons leader sur le réseau giga et multigigabit dès 2024”, avance-t-il, en abordant le premier des trois piliers qu’il veut mettre en avant. Le second, c’est “l’expérience client”, en rapatriant toutes les activités de call centers et de suivis clients en Belgique. Une spécialité de Voo - Nethys en avait d’ailleurs fait un point important dans les négociations pour le rachat.

Enfin, aucune entreprise n’y réchappe : les engagements “humains” et “ESG” (environnement, social, gouvernance) sont le troisième pilier. Même si les chiffres avancés en réduction d’émission de CO2 (-14 % d'émission pour le “scope 3”, regroupant toutes les émissions liées à l’activité de l’entreprise, d'ici 2024) seront un challenge à auditer et vérifier. Surtout que la consommation de données est vouée à augmenter inlassablement, même si les évolutions technologiques permettent une optimisation de la consommation énergétique. “Nous avons acquis le maximum de fréquences 5G pour appréhender la demande exponentielle de nos clients”, lance d’ailleurs le CEO.

Quelles nouveautés ?

Du côté nouveautés, Orange renforcera son offre TV, via entre autres l’accès bientôt disponible à BeTV, et proposera un nouveau décodeur, sans disque dur interne mais une possibilité d’enregistrement jusqu’à 200 heures sur le cloud pendant un temps donné, et 50 heures en “archives”, plus pérenne. “Nous avons négocié avec les ayants droit des oeuvres pour permettre cela”.

Et Orange devrait lancer un “Zuny” – le fournisseur d’accès internet low cost de Voo – à la sauce Orange, sous la marque “Hey”, comme la marque mobile lancée il y a un peu plus d’un an. Mais le prix n’est pas encore fixé.

”Orange sera leader, pas dans deux ans, pas dans 15 ans, mais dès 2024”, lance encore fièrement le CEO, qui se réjouit du travail abattu alors qu’il est arrivé à la tête de l’entreprise au début de la pandémie de Covid-19.

Une pique à Proximus ?

Avec la technologie hybride HFC (hybrid fiber coax) de Voo, Orange compte bien damer le pion de Proximus. Pas question, visiblement, d’installer la fibre directement dans toutes les habitations. “Et pas besoin de percer toutes les façades pour faire passer la fibre”, nous lâche un responsable lors d’une discussion en parallèle. Les opérateurs vantent chacun les mérites de leurs propres technologies. “Orange est leader dans quasiment tous les pays où elle est présente. C’est son rôle”, ajoute également le CCO, Christophe Dujardin.

”L’accord avec Telenet, validé par la Commission européenne, nous permettra d’accéder au nord du pays”, renchérit Xavier Pichon.

”Et on ne s’arrêtera pas là”, prévient encore Xavier Pichon. L’entreprise reste en tout cas vigilante à la concurrence annoncée sur le réseau mobile et la 5G (avec Citymesh/Cegeka). “Pour le moment, il n’y a pas grand-chose, mais on voit ce que ces concurrents font à l’étranger. Que ce soit en mobile mais aussi en fixe”, répond Christophe Dujardin, le CCO.

Concernant l’avenir des différentes marques, Orange ne veut pas encore trop se prononcer, clamant le fait de ne pas avoir pu discuter de cela en amont à cause des règles européennes sur la concurrence qui, tant que le deal n’était confirmé, interdisait visiblement toute négociation.

”Nos analyses concernant les différentes marques vont se faire maintenant. Ce futur, nous ne le connaissons pas, nous verrons selon analyse. Surtout s’il y a de nouveaux entrants. Mais la volonté est d’être un seul opérateur, avec les différentes marques intégrées pour les différents segments”, termine encore Xavier Pichon. Les dés sont jetés.