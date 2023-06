"Nous ne misons pas sur la vente en ligne de médicaments" : Multipharma, une stratégie à contre-courant ?

Et les chiffres pour 2022 sont solides, avec 490 millions d’euros réalisés, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2022. Normal, pour une année “post-Covid” ? Oui et non. Si le Covid a poussé les gens dans les pharmacies (mais aussi les parapharmacies en ligne), pour obtenir des masques et autres, “les gestes barrières ont aussi réduit les autres contaminations”, sourit le dirigeant. Et donc la vente de certains produits de soin. Mais à l’entendre, le chiffre d’affaires est resté en progression ces trois dernières années, même “avec l’année 2021 très inhabituelle et complexe”, ajoute-t-il.

À lire aussi

”Malgré la situation de crise depuis trois ans, la concurrence accrue et la pression sur le budget de l’Inami (l'assurance maladie, NdlR), le chiffre d’affaires des officines a continué de progresser en 2022 par rapport à 2021. La marge brute atteint 152 millions d’euros, en progression de +3,5% par rapport à 2021. Le résultat (après impôts) de la période se clôture par un bénéfice de 8,4 millions d’euros contre 11 millions d’euros en 2021”, précise encore Multipharma, qui nuance tout de même. “Les effets de l’inflation des coûts sont plus importants en 2022”, signale l’entreprise.

Grossiste répartiteur et coopérative

Multipharma, c’est aussi un grossiste répartiteur mais qui travaille uniquement avec les officines en Belgique. Les accusations de pénuries provoquées par certains grossistes liées à des exports à l’étranger ne le concernent donc pas. “Au niveau dividendes, on distribue maximum 6% de notre profit. Ce qui fait que nous pouvons réinvestir quasiment l’entièreté dans nos activités et nos services”, renchérit-il, alors que l’entreprise détient environ 15% des parts de marché en Flandre et en Wallonie, et environ 5% à Bruxelles.

Main-d'œuvre, la grosse question

Multipharma insiste sur sa volonté de suivi, sans prendre le rôle de médecins mais en s’inscrivant dans la complémentarité. Et avec la fermeture des centres de vaccination conte le Covid, les pharmacies s’attendent à une pression supplémentaire sur tout le réseau. “On souffre du même problème de pénurie de main-d’œuvre. C’est difficile de trouver. Cela fait partie des réflexions de fond à mener et des évolutions que les employeurs doivent avoir”, enchaîne le dirigeant. “La population veut de plus en plus de l’accessible, 24h sur 24, 7 jours sur 7, mais l’offre ne peut pas toujours suivre avec les contraintes au niveau main-d’œuvre”, pointe-t-il enfin.

”Mais c’est aussi pour cela que notre rôle de conseiller, de pharmacien, est primordial”, termine-t-il, alors que certaines pharmacies en ligne se contenteraient d’être des catalogues de produits.