Optimy, un leader européen qui sort de l’ombre

Optimy fait partie de ces sociétés de croissance qui, depuis sa création en 2011, n'est (quasiment) jamais apparue dans la presse. C'est en effet complètement sous le radar que cette scale-up bruxelloise a développé une plateforme logicielle destinée à aider les organisations (entreprises, fondations, ONG, universités, etc.) à gérer leurs activités d'impact sociétal (sponsoring, mécénat, volontariat, dons, bourses, gouvernance,…). "Notre solution SaaS (Software-as-a-Service, NdlR) permet de rationaliser les tâches administratives et de bénéficier d'une vue à 360° sur l'impact des initiatives sociétales portées par les entreprises", résume Kenneth Bérard, fondateur et CEO d'Optimy.

Quand on lui demande pourquoi il n'a jamais cherché à faire connaître sa start-up, Kenneth Bérard semble lui-même s'en étonner… Comme si, focalisé à 100 % sur la gestion et la croissance d'Optimy, il n'avait pas eu une minute à lui pour lever le voile sur une société qui, dans son domaine d'activité, est devenue un leader européen et une cible convoitée des fonds d'investissement et des sociétés de fusions et acquisitions ! "Nous voyons encore beaucoup de potentiel dans la croissance d'Optimy et notre ambition est de poursuivre l'expansion de l'entreprise en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi en Asie où le social impact est en train de se développer", souligne, tout sourire, le CEO de la scale-up.

Optimy, aujourd’hui, c’est plus de 350 clients belges et internationaux (comme la Loterie nationale, la RTBF, Orange ou TotalEnergies), une présence dans plus de 25 pays, plus de 1,5 million de projets gérés via sa plateforme et près de 100 collaborateurs (dont une soixantaine de personnes à Bruxelles, une dizaine à Toronto et une équipe de 30 développeurs à Manille). C’est aussi une croissance annuelle continue des revenus à deux chiffres (+25 % en 2022), dont moins de 10 % proviennent de clients belges. Optimy est active en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, au Royaume Uni, au Canada, aux États-Unis,…

Optimy a créé un outil qui facilite et amplifie les actions de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), en forte croissance depuis quelques années. Au départ du sponsoring, Optimy a progressivement élargi son activité aux actions de mécénat, de volontariat et de don menées par les (grandes) entreprises. "Pour avoir un impact maximal, explique Kenneth Bérard, on propose à nos clients une approche holistique qui leur permet d'être actifs dans les différents domaines de la RSE. Mais notre force est aussi d'avoir une solution modulable en fonction des besoins des entreprises."

Le métier d’Optimy n’est pas de définir la stratégie RSE des entreprises (même si elle travaille avec des partenaires qui peuvent les accompagner), mais de mettre à leur disposition une plateforme SaaS qui va les aider à la mettre en œuvre de façon efficace.

Toute une série de fonctionnalités ont été développées, comme la gestion des appels à projets, celle des subventions et des investissements, celle du sponsoring et du volontariat d'entreprise, etc. "Nous sommes l'ERP du social impact", dit le CEO (un ERP est un système de gestion intégré qui regroupe plusieurs applications pour gérer les activités opérationnelles et administratives d'une entreprise, NdlR).

Le futur pour Optimy ? Il paraît très prometteur. "Avec le besoin croissant des entreprises d'être actives socialement, nous tablons sur une trajectoire similaire au cours des prochaines années." La mise en œuvre de nouvelles régulations relatives à la Responsabilité sociétale des entreprises, comme le CSRD (directive européenne concernant les rapports sur le développement durable des entreprises), contribue aussi à soutenir la croissance d'Optimy. De 30 % cette année, la scale-up bruxelloise table sur une croissance de l'ordre de 40 % en 2024.