Palais de Justice : le marché est attribué, les travaux de rénovation vont enfin commencer

”Ce n’est plus un engagement, c’est sur les rails”, a déclaré le secrétaire d’État au journal. Le montant total des travaux devrait avoisiner les 30 millions d’euros.

À lire aussi

Pour rappel, le ministre avait affirmé récemment que les échafaudages allaient être retirés. “Je ne juge pas mes prédécesseurs qui ont tenté de mener à bien ces travaux titanesques. Parce que la tâche n’est pas aisée. Ayant été confronté à ces divers problèmes, je comprends mieux pourquoi les échafaudages sont encore là. Ce palais est un bâtiment majestueux, mais quand on s’y intéresse de plus près, on est confronté à une sorte de paquebot à l’abandon. À chaque fois qu’on voulait résoudre un problème, un autre apparaissait, ce qui a dû décourager celles et ceux qui voulaient s’en charger avant. Mais nous nous sommes battus. Le timing a changé, mais je suis fier de voir enfin des avancées”, avait déclaré précédemment Mathieu Michel.

- > Vous rêvez de voir le Palais de Justice sans ses échafaudages ? Voici à quoi il ressemblerait