Comment la 3D permet aux constructeurs d'être plus durables

La société Sculpteo (groupe BASF) a ainsi fourni 20 pièces pour la conception d'Oli, dont les sièges. "Nous avons imprimé en 3D les sièges auto, l'un des gros points forts de ce concept-car. Le dossier complet est fait d'un matériau plastique flexible imprimé en 3D à l'aide de matériau TPU", commente l'entreprise. Le TPU est un polymère aux performances supérieures qui "correspond parfaitement aux standards de qualité d'industries spécifiques". Et de préciser : "Ce matériau était le choix idéal pour fabriquer des géométries complexes imprimées en 3D, les rendant à la fois flexibles et fonctionnelles".

Peugeot, autre marque du groupe Stellantis, propose pour sa part des accessoires comme un porte-lunettes, un porte-canette et un porte-téléphone/porte-cartes imprimés en 3D pour son modèle 308. "C'est la première fois qu'est mise en œuvre la technologie de l'impression 3D sur des accessoires automobiles", soulignait à cet égard la marque au Lion au printemps 2022.

Des pistons en 3D

Début janvier, la Peugeot Inception, modèle futuriste, se dévoilait au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas. Elle intègre les technologies de l'impression 3D. Ainsi, les sièges et le sol de la voiture sont recouverts d'un velours souple imprimé en 3D composé à 100 % de polyester recyclé.

"Nous leur avons récemment présenté notre nouvelle J850 TechStyle et ils ont été bluffés par les possibilités offertes par cette machine. Peugeot a donc fait appel à nos services pour le design intérieur du concept-car", a expliqué Joana de Medina, account manager chez Stratasys, un fabricant américano-israélien de solutions d'impression 3D.

Le recours à l'impression 3D peut offrir de multiples avantages aux constructeurs, notamment dans le processus d'élaboration d'un nouveau modèle. "Le processus d'impression 3D de toutes ces pièces assure une production à faible déchet et un matériau durable pour un long cycle de vie du produit", indiquait Sculpteo à propos du modèle Oli.

Cela permet aussi d’éviter de mettre sur pied un processus industriel plus lourd et coûteux et bien moins flexible que l’impression en 3D. De quoi gagner du temps et de l’argent.

La 3D peut donc être utilisée pour proposer des pièces et accessoires personnalisés, comme des poignées de portière. Aux États-Unis, Ford propose même à ses clients d’imprimer eux-mêmes en 3D des accessoires personnalisés pour le modèle Maverick.

Depuis plusieurs années maintenant, les pistons du moteur de la Porsche 911 GT2 RS sont produits avec une imprimante 3D en partenariat avec les sociétés Mahle et Trumpf. Ils sont plus légers. "Cela permet d'obtenir jusqu'à 30 chevaux de puissance en plus du moteur, tout en améliorant le rendement", avait communiqué le constructeur de Stuttgart en dévoilant cette innovation.

La 3D permet en effet de gagner du poids par rapport aux matériaux traditionnels. L’Oli pèse moins de 1 000 kg pour une autonomie de 400 kilomètres. La prestigieuse marque Bugatti a elle aussi inclus des pièces imprimées en 3D pour la fabrication de la Divo Supercar.

De là à ce que votre prochaine voiture soit un modèle 3D, il y a encore quelques pas à franchir. "Nous devons encore attendre un petit peu avoir de voir une voiture entièrement imprimée en 3D rouler dans nos rues", prévient justement Sculpteo.