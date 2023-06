Imprimer sa future maison en 3D, ce n'est plus vraiment de la science-fiction : "La technologie sort clairement des laboratoires"

Certaines entreprises se positionnent ainsi d’ores et déjà pour jouer un rôle important dans la reconstruction, en Ukraine, des villes et villages détruits par la guerre. C’est notamment le cas de l’entreprise tchèque ICE Industrial Services qui a déjà livré des premiers exemplaires de systèmes de défense modulables en Ukraine, dont des structures anti-char. Mais des réflexions sont en cours pour aller plus loin et permettre, grâce à l’impression 3D, de construire des maisons, des écoles ou des hôpitaux, non seulement en livrant des éléments préfabriqués mais aussi en les imprimant sur place.

Plus près de nous, en mai 2021 aux Pays-Bas, un couple de Néerlandais avait emménagé dans la toute première maison en Europe construite à l’aide d’une imprimante 3D. Un bras robotique avait permis de construire couche par couche les murs porteurs de la maison sur base des plans d’un architecte, avant que ceux-ci ne soient transportés sur le chantier. En Flandre, une maison 100 % 3D a également été construite, à Westerlo. Et de l’autre côté de l’Atlantique, une société américaine se targue même d’avoir donné naissance au premier “quartier imprimé américain” en Californie.

guillement Dans le secteur, l’impression 3D sort clairement des laboratoires. Cela commence à être une vraie tendance – notamment dans la production de mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, tables design…) – et ce n’est plus quelque chose de totalement expérimental comme par le passé."

“Des gains de productivité spectaculaires”

Les avantages ? Des délais de construction plus courts, une moindre main-d’œuvre nécessaire, une plus grande souplesse et davantage de polyvalence dans le processus de fabrication, des coûts réduits et, au final, une démarche nettement plus durable, l’impression 3D permettant de minimiser les pertes de matériaux et les déchets sur chantier. Pour certains observateurs, l’impression 3D va également ouvrir la voie à une moindre dépendance du secteur de la construction au béton riche en ciment, dont l’empreinte carbone est élevée, au profit de logements nettement plus écologiques, en terre crue, élaborés au départ de matériaux recyclés ou biosourcés et issus de la matière organique renouvelable.

“Dans le secteur, l’impression 3D sort clairement des laboratoires. Dans la construction civile, il y a de plus en plus d’initiatives, un peu partout en Europe. Cela commence à être une vraie tendance – notamment dans la production de mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, tables design…) – et ce n’est plus quelque chose de totalement expérimental comme par le passé. Mais imprimer une maison entièrement en 3D reste cependant encore du ressort de la recherche plutôt que d’un marché de masse en l’absence de normes techniques et en raison de la difficulté d’automatiser certaines parties dans le processus 3D, comme les armatures en béton. Et je ne pense pas qu’il soit réaliste de penser que d’ici 10 ans, toutes les maisons seront construites par impression 3D. Mais cela sera sans doute un mélange entre de l’impression 3D pour certaines parties comme les panneaux de façade et de la construction classique sur chantier”, explique Angelo Buttafuoco, chef de projet chez Buildwise, le centre belge d’expertise et d’innovation en matière de construction.

En Belgique, plusieurs centres d’expérimentation et entreprises misent en tout cas clairement sur cette technologie. “L’impression 3D permet des gains en productivité spectaculaires et une liberté de forme. En quelques heures, on peut passer du dessin sur planche à la production, voire au transport des pièces. Cela permet du sur-mesure sur des pièces de plus en plus complexes”, ajoute encore notre interlocuteur.

Dans le secteur de la construction, la révolution 3D est, elle aussi, en marche…