BNP Paribas Fortis table sur la rénovation durable pour communiquer son "positive banking"

BNP Paribas Fortis entend dès lors apporter sa pierre à l’édifice, en se positionnant comme “le partenaire de confiance de tous les Belges désireux de construire, acheter ou rénover de façon plus respectueuse de l’environnement”. La banque répond surtout aussi aux attentes : selon sa deuxième grande enquête sur le logement durable qu’elle a menée avec l’institut Profacts, 70 % des Belges souhaitent que le secteur bancaire devienne un acteur majeur dans le financement et l’accompagnement de la durabilité des habitations.

Un monde imaginaire

Pour exposer ses ambitions en mode positive banking et en tant que banque “dans un monde qui change”, BNP Paribas Fortis et son agence Publicis Groupe nous proposent une campagne qui donne vie au concept de la rénovation durable au travers d’un film poétique porté par une fillette qui nous embarque dans son monde imaginaire.

C’est le leitmotiv du spot, dixit le directeur de création de Publicis Groupe, Mathieu Cardon : “En montrant littéralement l’action de la durabilité, et en traduisant le résultat de manière émotionnelle et visuellement surprenante, elle devient plus tangible pour les gens”.

La réalisation est à mettre au crédit de Sune Sorensen (Producteur Provocateur), qui a pu compter sur l’aide du studio Nozon pour les effets spéciaux du film. “Le briefing était complexe. Il fallait d’abord transformer le bas de porte en chien. Même si ce dernier est réel, nous avons dû lui rajouter une gueule en 3D pour pouvoir le faire parler en français et en néerlandais, explique Carmen Sanchez, productrice chez Nozon. Nous avons aussi animé le tapis de sol pour le transformer en cerf, avec la petite fille et le chien assis sur son dos – ce fut le plus gros challenge –, et finalement faire décoller le vieil autocollant sur la fenêtre pour le changer en petit moineau virevoltant tout autour de ce joli monde.”

Outre le film 30” diffusé en TV et sur les écrans mobiles ainsi qu’une version 45” pour les cinémas, la campagne comporte un message “produit” qui sera véhiculé en spots de 15”, en bannering et sur des affiches.