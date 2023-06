Harold Boël (Sofina) : "Si on veut encourager la Belgique comme terre d'innovation, alors il faut aussi une grande tolérance à l’échec"

Il y a quelques décennies, la Sofina, l’un des principaux holdings du pays, était qualifiée de “belle endormie” de la Bourse de Bruxelles. C’était l’époque où la Sofina investissait dans quelques grosses valeurs de “bon père de famille”, dans des secteurs traditionnels, et où la communication se résumait au strict minimum. Les temps ont bien changé. Et la stratégie de la Sofina, qui emploie aujourd’hui 75 personnes (à Bruxelles, Luxembourg et Singapour), est devenue nettement plus offensive, orientée sur les actifs technologiques et misant sur les zones économiques en forte croissance.

“À la sortie de crise de 2008, on s’est dit qu’on n’allait plus pouvoir se reposer sur les secteurs traditionnels. À l’époque, on avait un portefeuille où l’Europe pesait 70 %. Si on voulait rester un investisseur de croissance, il fallait commencer à regarder ailleurs, notamment vers l’Asie”, explique Harold Boël, arrivé à la tête de la direction générale de la Sofina en 2008. Un métier – la finance — pour une famille — les Boël — associée fort longtemps à l’industrie. Harold Boël avait d’ailleurs commencé son parcours aux usines familiales, à La Louvière, dont les Boël se sont désengagés en 1997. L’actif avait été repris par Hoogovens, pour qui Harold Boël a travaillé encore pendant dix ans à La Louvière et à Maastricht. Son arrivée à la tête de la Sofina correspond à l’entrée, progressive, de la holding dans la “nouvelle économie”. Mais il y a aussi une vie en dehors de la finance.

La Sofina a ainsi octroyé à son personnel, en remerciement des efforts déployés, pendant la crise du Covid, 40 jours de congé supplémentaires ! “J’ai un peu tardé à les prendre. Donc, je vais partir cinq semaines cet été pour une navigation en mer avec des amis et un séjour à la montagne”, confie Harold Boël. Randonnées, escalades, courses en haute montagne seront au programme. De quoi prendre de la hauteur pour méditer sur les prochains investissements de la Sofina… Entretien.

Quel regard portez-vous sur le marché du capital à risque ?

En Europe, comme en Belgique, on a assisté ces dernières années à un essor du capital à risque. Il y a une génération, le capital à risque, c’était la Californie. Ce marché s’est mondialisé lors de la première décennie du siècle et l’Europe y a désormais pris sa place. En Belgique, il s’est développé au départ de pôles, dans les biotech notamment, à Louvain et Leuven. Et cela a permis l’émergence de belles sociétés technologiques comme par exemple Collibra, Odoo ou Showpad. Pour se développer, le capital à risque a besoin de trois éléments : le talent, et notre pays est bien placé sur ce point ; l’accès au capital, et beaucoup d’investisseurs sont présents chez nous ; et le plus difficile, l’accès à un écosystème qui permet à celles et ceux qui lancent des entreprises de se retrouver, d’obtenir du soutien, d’échanger sur leurs problèmes, de dénicher de nouveaux talents…

La Belgique n’évolue-t-elle pas en deuxième division quand on voit le foisonnement de start-up à Paris, Londres, Amsterdam ou Berlin ?

Il y a une chose à éviter, c’est de penser que le capital à risque peut être national au niveau européen. Les entreprises de croissance doivent avoir une ambition européenne, voire mondiale. Imaginer que l’on puisse avoir un écosystème belge qui financerait des entreprises belges pour le seul marché belge, indépendamment de ce qui se passe ailleurs, cela n’existe pas…

N’y a-t-il pas en Belgique un problème culturel par rapport à l’idée d’investir à risque ?

La Belgique est plus conservatrice dans ses approches. Le capital à risque vit des moments compliqués avec la hausse des taux d’intérêt, ce qui met davantage de contraintes sur les financements. Ce n’est pas malsain car cela force les entreprises à raisonner en termes de croissance rentable. Le plus grand frein en Belgique par rapport au capital à risque est culturel. C’est la faible tolérance au risque et à l’échec. On a tendance à diaboliser ceux qui ont raté en disant “c’était trop ambitieux”, “pour qui se prennent-ils ?”… L’échec fait partie du trajet normal dans l’acte d’entreprendre. En Californie, si vous avez connu deux ou trois échecs, on considère que vous avez de l’expérience. En Belgique, quand on voit certaines start-up rencontrent des problèmes, on a vite tendance à tirer sur l’ambulance…

L’environnement économique, social et fiscal est-il assez porteur en Belgique pour les entreprises en croissance ?

Il y a à boire et à manger. Aucun endroit n’est géographiquement parfait et la crise du Covid a démontré qu’il était possible d’être performant sans être tous présents au même endroit. Au rayon des atouts en Belgique, il y a la formation des gens, sa position centrale en Europe et une culture entrepreneuriale assez forte. Culturellement, en Belgique, on regarde comment réussir avec les moyens du bord, sans attendre que le gouvernement règle les problèmes à notre place. La génération d’un écosystème de start-up n’est d’ailleurs pas quelque chose que l’on obtient en jetant de l’argent dessus. Et dans le monde de l’investissement en général et des start-up en particulier, il y a d’ailleurs toujours davantage d’argent disponible que de bonnes idées. Ce qui handicape la Belgique, c’est la taille limitée du marché domestique et la complexité institutionnelle. Mais cela force nos entreprises à avoir tout de suite une vision européenne. Et, au final, le résultat n’est pas mauvais même s’il pourrait être meilleur.

N’y a-t-il pas eu certains excès dans ce monde du capital à risque, avec des entreprises surfinancées et survalorisées ?

Notre conviction est que la croissance et l’innovation ne sont pas cycliques. À tout moment, il y a des gens qui ont des idées transformatrices dans des garages (NdlR : allusion à la Silicon Valley). Ces gens-là ont besoin de financements. Et dans un monde où les taux d’intérêt sont bas, les investisseurs sont à la recherche de rendement. De là à dire que n’importe qui peut lever des dizaines de millions d’euros sur n’importe quelle idée, je ne le crois pas. Le fonds américain Sequoia (NdlR : partenaire de la Sofina) a, dans une note il y a un an, paraphrasé Games of Thrones en disant : “L’hiver arrive” avec la remontée des taux. Mais l’investisseur n’apporte pas que l’argent, il apporte aussi un réseau, une expertise, des connaissances…

Certaines études mettent en avant qu’un investissement sur deux par du capital à risque en Europe se solde par un échec…

Je ne connais pas cette étude. Mais un investissement spécifique en capital à risque doit se jauger à l’aune de la qualité d’un portefeuille d’actifs plus global. Et l’échec fait clairement partie du modèle. S’il suffisait d’avoir une idée dans son bain pour, le lendemain, se réveiller en étant Elon Musk, cela se saurait… On en revient au point culturel. Si on veut encourager la Belgique comme terre d’innovation et stimuler l’émergence de licornes, alors il faut aussi avoir une très grande tolérance à l’échec. C’est un état d’esprit. Cela passe notamment par l’éducation et les médias.

Une société belge comme Collibra (NdlR : dont la Sofina est actionnaire), qui a décidé de s’installer aux Pays-Bas, n’est-ce pas l’aveu d’un environnement trop peu attractif en Belgique ?

L’activité de Collibra reste basée en Belgique et à New York parce que la clientèle se trouve là-bas. Pour cette entreprise, il y avait des enjeux liés à la souplesse du droit commercial et du droit des sociétés néerlandais. De la capacité aussi à trouver sur ce marché certains profils dont Collibra avait besoin à son stade de développement.

La capitalisation boursière de Sofina a été réduite de moitié en 2022 ! C’est une source de frustration pour vous et vos équipes ?

Cela ne fait pas plaisir. Il y a eu deux effets. D’une part, la capitalisation boursière, à la fin de 2021, était à peu près 30 % au-dessus de la valeur du portefeuille. En d’autres termes, quand les gens achetaient une action Sofina, ils achetaient notre portefeuille avec 30 % de prime. C’était sans doute excessif. Avec la correction boursière et la remontée des taux d’intérêt, le balancier est parti dans l’autre sens. Et, aujourd’hui, nous avons une décote de 25 %. La seule chose que je peux vous dire, c’est que notre décote historique est de 17 %.

En accusant, en 2022, une perte de 18 % en termes de valeur nette de portefeuille (“net asset value” ou NAV), estimez-vous avoir limité la casse ?

Ce n’est évidemment pas un très bon résultat. Mais si on regarde l’indice des sociétés cotées de croissance non rentables, publié par Goldman Sachs, la baisse atteint 70 %. On peut donc dire que nous sommes parvenus à limiter les dégâts. On est en fait revenu au niveau du début de 2021. Sur une période plus longue, l’indice de référence des bourses mondiales, le MSCI, a enregistré une performance de l’ordre de 11 %. Sofina est juste 0,1 % derrière. Cela signifie que, malgré une année 2022 difficile, le portefeuille de la Sofina est encore à 10 % de croissance annuelle sur quatre ans (2019-2022).

L’Asie a pris une place de plus en plus importante dans le portefeuille de la Sofina. C’est là que réside le moteur de la croissance mondiale ?

L’Asie représente environ un tiers de notre portefeuille. Nous y sommes actifs depuis 15 ans et nous restons très positifs. Comme investisseur de croissance, l’Asie reste l’un des moteurs de la croissance mondiale, avec énormément de sociétés innovantes qui y voient le jour. Nous avons un bureau à Singapour, avec 15 collaborateurs, qui nous donne accès à bon nombre de transactions intéressantes.

Vous avez connu récemment quelques déconvenues en Asie, notamment avec Zilingo (mise en faillite) et Byju’s (enquête de la cellule indienne de lutte contre le blanchiment d’argent).

Zilingo est une société du sud-est asiatique. Cela n’a pas marché, même si, à un moment donné, elle a connu un succès très rapide. Avec l’arrivée du Covid, la société a connu des problèmes de business model que le management n’est pas parvenu à adapter. Vous savez, il y a 18 mois, les marchés mettaient en avant nos réussites ; là, ils mettent davantage en avant les difficultés. Quand il fait bon dehors, on est de bonne humeur ; quand il fait mauvais, on est de mauvaise humeur… Je crois qu’il y a beaucoup de cela. Sofina a une approche de portefeuille très diversifié, avec plus de 60 lignes directes. L’avantage, c’est qu’aucune mauvaise nouvelle ne peut mettre en cause l’économie générale du portefeuille.

Byju’s, société indienne qui propose une application d’apprentissage pour les élèves, a été accusée de “gonfler” ses performances réelles. Cet investissement était-il vraiment pertinent ?

Cet investissement est d’ores et déjà un succès. Comme déjà dit précédemment, Lors d’une opération de financement, il y a trois ans, nous avons vendu une partie de notre position et nous avons récupéré plus que notre mise initiale. Ce qui s’est passé chez Byju’s, qui est une société qui continue à connaître un succès commercial très important, c’est une montée en flèche de la valorisation de l’entreprise au fil des augmentations de capital. Dans le même temps, la forte croissance de Byju’s lui a permis de s’étendre sur d’autres marchés, ce qui a complexifié la structure de l’entreprise. Et, même si nous ne sommes pas administrateur de Byju’s, nous leur avons fait part de la nécessité de renforcer la bonne gouvernance de la société.

Mais il y a eu aussi des suspicions de fraude.

Byju’s a effectivement été accusée de gonfler sa valorisation en vendant, en plus de son application, du matériel informatique (carte SD et tablette). Mais il est déjà apparu que le raisonnement ne tenait pas la route. Nous avons aussi mené une étude de marché pour évaluer la satisfaction des clients de Byju’s. Les résultats sont très élevés, ce qui nous rassure sur la qualité du produit. C’est donc surtout un enjeu de rigueur de gestion et de bonne gouvernance pour une société qui a grandi extrêmement vite. Est-ce que Byju’s sera le tout grand succès qu’on espère ? Je ne sais pas encore mais, dans tous les cas, nous avons d’ores et déjà plus que récupéré notre investissement.

Un autre de vos investissements, très emblématique, concerne ByteDance et le réseau social chinois TikTok. Aujourd’hui, TikTok suscite beaucoup de craintes dans les pays occidentaux en termes de sécurité et de respect des données privées. N’est-ce pas une participation qui devient encombrante pour la Sofina ?

Cet investissement dans ByteDance a été réalisé en 2016 par l’intermédiaire d’un fonds de capital-risque chinois avec lequel nous entretenions de bonnes relations. À l’époque, l’actif principal était une plateforme d’informations vidéo, un mix entre YouTube et Twitter. TikTok n’existait pas encore. Depuis lors, ByteDance s’est énormément développé et, au jour d’aujourd’hui, la majorité significative de ses revenus et de ses bénéfices proviennent de Chine. TikTok ne représente qu’une minorité des revenus. Notre exposition est donc essentiellement chinoise et n’est pas liée à l’expansion de TikTok en dehors de Chine.

Année 2021 exceptionnelle, année 2022 difficile. Comment se passe 2023 ?

Les années qui suivent les corrections boursières sont généralement de bonnes années pour investir. Mais cela ne veut pas dire que 2023 en fera forcément partie. Même si l’inflation semble atteindre un pic, il y a encore beaucoup d’incertitudes. Les tensions géopolitiques, la guerre en Ukraine, la transition énergétique,… Par conséquent, nous restons attentistes et prudents. Ce qui n’empêche pas de saisir des opportunités. Récemment, on a par exemple investi dans Too Good To Go, société qui lutte contre le gaspillage alimentaire.

Si on se projette à cinq ans, quels seront les grands thèmes d’investissement de la Sofina ?

On reste sur nos quatre secteurs d’expertise : les biens et services de consommation, la transformation digitale, l’éducation et les soins de santé. On a aussi certains investissements dans l’agritech, avec un petit cocorico local : Biobest. C’est une société qui développe des solutions naturelles pour lutter contre les insectes nuisibles. On regarde aussi la consommation responsable, à travers des sociétés comme Veepee ou Vinted. On a investi dans Everdrop, une “B-Corp” qui développe des produits d’entretien écologiques. Dans l’éducation, l’application de l’intelligence artificielle comme aide à l’apprentissage est aussi un thème que nous allons explorer.

Quel regard portez-vous sur l’incroyable engouement autour de l’intelligence artificielle générative ? Sofina est au capital d’OpenAI (à travers notamment les fonds Sequoia et Andreessen Horowitz). C’est une révolution à laquelle vous voulez participer ?

La course sur l’IA n’est pas évidente. À côté d’OpenAI, il y a les modèles développés par Google et Facebook. Les modèles fondamentaux, du type ChatGPT (créé par OpenAI), vont être massivement financés par des géants comme Microsoft et Google. Par contre, au niveau des applicatifs, il y a sans doute des choses à faire et nous sommes en train de regarder. Nous avons d’ailleurs investi dans l’application Cleo, qui est un agent conversationnel basé sur l’IA générative d’OpenAI.