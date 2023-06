Les ressources humaines du futur utiliseront l'IA

L’idée de Vitaminatwork a germé en 2018 au sein de Dstny, une entreprise belge au développement international spécialisée dans les outils de communication interactifs (voix, vidéo, chat…) et les solutions de réseau et de sécurité. Confronté lui-même à divers nouveaux défis RH, Daan De Wever, entrepreneur tech et CEO de Dstny Group, a contribué à jeter les bases de la start-up.

Un modèle scientifique

Le modèle repose sur une étude scientifique basée sur des recherches sur le stress au travail et la motivation, menées par Bert Schreurs, professeur de Gestion des ressources humaines à la VUB et à la Solvay Business School. Le but : analyser les moteurs du bien-être et de l'engagement des travailleurs et révéler également les liens uniques qui les unissent. "L'analyse se penche par exemple sur les éléments qui donnent ou demandent de l'énergie aux travailleurs", explique Jonas Geleyn, CEO de Vitamins@twork.

L'input vient d'un questionnaire soumis aux collaborateurs de l'entreprise, afin de comprendre leur expérience de travail avec des questions telles que : vous sentez-vous bien dans votre travail, vos rapports avec vos collègues sont-ils bons ? ; recevez-vous du soutien de votre manager ? Les collaborateurs doivent donner une réponse sur une échelle de 1 à 7. Le questionnaire reprend 100 questions et peut être complété en 15 minutes.

Il en résulte des informations étayées scientifiquement, affichées en temps réel sur la plateforme dans des tableaux de bord permettant de prendre des décisions stratégiques à tous les niveaux de l'organisation : individuel, équipe et entreprise. "On ne fait pas cette analyse uniquement pour l'organisation. On s'intéresse également aux individus. L'employé a un regard sur son rapport. Il peut reprendre le questionnaire quand il le veut. Certains le font tous les mois", souligne Daan De Wever. L'analyse peut se faire aussi pour un segment des travailleurs, par génération par exemple. "Des données concrètes et objectives permettent de prendre les bonnes décisions pour avoir le meilleur impact sur l'engagement et le bien-être des collaborateurs. Les actions prises par les RH sont basées sur des datas, ce qui permet de rendre les RH de plus en plus stratégiques", souligne Jonas Geleyn.

La plateforme est dynamique, ce qui permet d'accompagner les organisations sur une certaine période. "On prend une "photo" à un moment donné. Nous recommandons d'ailleurs aux entreprises de reprendre le questionnaire complet tous les six mois et des questionnaires plus ciblés entre les deux périodes pour voir l'évolution. Cela permet de créer une belle dynamique. On pourrait même avec le temps en tirer des best practices ", ajoute Jonas Geleyn.

Une plateforme qui apprend

En recourant à la technologie de l'Intelligence artificielle, Vitaminsatwork ne se contente pas de prendre un "instantané" d'une situation actuelle. "La plateforme est également en mesure de fournir aux entreprises des informations stratégiques sur ce qui se produira si elles n'interviennent pas dans une situation donnée. On peut ainsi mettre en garde l'organisation : "Si vous ne faites rien, cette personne sera en burn-out dans un an"", souligne Jonas Geleyn. "Cette analyse prédictive étant le moteur de notre plateforme de données, nous souhaitons offrir aux entreprises un outil supplémentaire pour inclure les ressources humaines dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Plus il y aura d'utilisateurs et de données sur notre plateforme, plus celle-ci "apprendra" et meilleures seront les prédictions." L'objectif de Vitamin@twork est d'avoir 100 000 utilisateurs pour enrichir sa base de données.

La plateforme permet ainsi aux entreprises d'appréhender de manière proactive l'expérience vécue au travail par les collaborateurs. "Il faut créer une expérience holistique et comprendre tous les facteurs qui peuvent avoir une influence notamment sur la rétention des talents, qui est le challenge essentiel aujourd'hui", constate Daan De Wever. La plateforme permet de faire du benchmarking et d'aller plus loin que la simple analyse.

Elle objective les choses pour comprendre comment leurs collaborateurs se sentent réellement. "Certains patrons vont dire qu'ils font beaucoup pour le bien-être des collaborateurs car ils proposent des salles de détente, des paniers de fruits,… Mais savent-ils comment les collaborateurs se sentent réellement ? Le top management doit être convaincu que le bien-être et l'engagement sont importants pour créer de la valeur. Sinon ils font le minimum légal. Cela doit faire partie de la culture de la société."