Caddie : les montagnes russes des chariots les plus célèbres du monde

Des mangeoires à poussins au chariot

Fondée en 1928 à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg en Alsace, la société à l’origine de Caddie et appelée les Ateliers Réunis fabrique d’abord, avec cinq salariés seulement, des mangeoires pour les poussins, des clapiers à lapins et des articles de ménage (paniers à salade, égouttoirs…). Tous ces objets sont réalisés en fils métalliques.

Une publicité pour les mangeoires à poussins de Caddie à la fin de l’année 1950. ©Les Ateliers Réunis Caddie

Ce n’est que dans les années 1950 que le fondateur de l’entreprise Raymond Joseph décide de se lancer dans la production de chariots de supermarché. Il découvre cette invention lors d’un voyage aux États-Unis, et pour lui, la voie de la société alsacienne spécialisée dans le fil métallique est toute tracée. Le premier chariot en acier voit donc le jour en 1957. Il est baptisé “caddie”, en référence aux voiturettes de golfeurs (caddie cart en anglais) que Raymond Joseph a côtoyé lors d’un séjour dans la station thermale de Vittel. La marque Caddie est déposée dans la foulée en France puis dans plus de 75 pays.

Le premier supermarché de France

En 1958, l’entreprise familiale renommée Ateliers Réunis Caddie équipe le tout premier supermarché de France à Rueil-Malmaison en région parisienne. Le caddie était donc présent à la genèse même des magasins libre-service en Europe.

Grâce au développement des grandes surfaces dans l’Hexagone, les Ateliers Réunis Caddie inaugurent une seconde usine de 30 000 m² entièrement robotisée et dédiée à la production de chariots, à Drusenheim, toujours en Alsace. Caddie ouvre des filiales commerciales aux États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne et Espagne et fait travailler jusqu’à 1 300 personnes.

L’entreprise est parfaitement rentable, et bien que son produit phare soit le chariot de supermarché, elle n’hésite pas à se diversifier dans la conception et la fabrication d’autres types de chariots roulants pour les hôtels, les hôpitaux, les aéroports ou encore le secteur logistique.

”Mademoiselle Alice”

Au décès du fondateur Raymond Joseph en 1984, c’est Alice Deppen-Joseph, sa fille adoptive, qui prend les rênes de l’entreprise. “Mademoiselle Alice”, qui avant d’être sa fille était son assistante médicale d’après Le Journal du Net, détient 67 % du capital et dirige à partir de ce moment la société d’une main de fer avec une culture du secret particulièrement exacerbée.

L’ère de “Mademoiselle Alice” n’est hélas pas teintée de rose pour les Ateliers Réunis Caddie. La nouvelle gérante refuse par exemple d’effectuer la transition vers le chariot en plastique pour ne pas trahir l’esprit du fondateur. La société alsacienne est la seule sur son marché en Europe jusque dans le milieu des années 1990, mais arrive l’allemand Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, aujourd’hui le plus gros fabricant au monde de chariots de supermarché et de chariots à bagages.

Le manque d’investissements, d’innovation et la nouvelle concurrence placent alors l’entreprise dans une mauvaise posture. Redressement judiciaire, reprise, restructuration, licenciements en masse… La fin des années 1990 est douloureuse pour les Ateliers Réunis Caddie. Et ce n’est que le début.

Des filiales de production sont tout de même créées au début des années 2000 au Portugal et en Chine pour réduire les coûts et gérer la production et la commercialisation pour l’Amérique du Sud et l’Asie.

En 2009, “Mademoiselle Alice” essaye de vendre l’entreprise familiale mais sans succès. Une mise en redressement judiciaire est déclarée en mars 2012, “Mademoiselle Alice” vend ses parts, et l’usine est reprise par le sous-traitant automobile Altia. L’activité est recentrée sur le site de Drusenheim, et même si 15 millions d’euros sont investis, les locaux historiques de Schiltigheim sont abandonnés. L’entreprise se lance finalement dans la fabrication de chariots en plastique. Or, en 2014, le groupe Altia fait faillite. Malgré des carnets de commandes pleins, l’entreprise alsacienne est donc de nouveau placée en redressement judiciaire. Le chiffre d’affaires est en chute libre et les effectifs tombent à 400 personnes, dont le paiement des salaires n’est plus garanti.

De 1 300 à 117 salariés

L’ancien PDG Stéphane Dedieu entre alors en scène et reprend Caddie en créant la nouvelle société Les Ateliers Réunis. Il redresse la barre grâce notamment à plusieurs commandes massives de l’Arabie saoudite en 2016, et investit 10 millions d’euros sur un nouveau site à Dettwiller, qui s’ajoute à celui de Drusenheim. Cette année-là, l’entreprise exporte ses chariots dans 120 pays et réalise un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros.

Deux ans plus tard, la société polonaise Damix, premier fabricant européen de chariots de magasins, rachète 70 % des parts. Puis en 2020 arrive le Covid. Toute l’activité est alors transférée à Dettwiller, actuel siège social, le site de Drusenheim est contraint de fermer.

L'unique site de production de Caddie à Dettwiller. ©Franck Kobi/MAXPPP

En 2021, un troisième plan social est mis en œuvre. “Mademoiselle Alice” décède le 5 décembre de la même année, et le 3 janvier 2022, Caddie dépose le bilan. À la suite de ce nouveau redressement judiciaire, le groupe du nord de la France Cochez, spécialisé dans le transport et les services industriels, se porte repreneur et devient actionnaire majoritaire à 66 %, aux côtés d’un groupe d’actionnaires minoritaires.

Fin mai dernier, Les Ateliers réunis Caddie SAS ont annoncé mettre fin à leur gamme de chariots en plastique pour des raisons environnementales… et financières. L’espérance de vie d’un chariot en plastique est de cinq à huit ans, deux fois moins qu’un chariot en métal, mais son prix est 30 % plus élevé. Aujourd’hui, le nombre de chariots produits chaque année par Caddie n’est pas connu. On sait seulement que ceux en plastique représentaient environ 10 % du total. Caddie ne compte plus que 117 salariés et visait 17 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. On ne sait pas s’ils ont réussi.