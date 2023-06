Deux Belges en finale du Prix de l’inventeur européen 2023 : “TotalEnergies travaille sur la mise en application de notre concept”

”Nous avons imaginé une manière de fabriquer du bioplastique beaucoup plus simple que les procédés utilisés actuellement dans l’industrie, détaille Bert Sels, chercheur spécialisé en chimie verte et durable à la KU Leuven. Notre méthode ne nécessite qu’une seule étape, contrairement aux procédés actuels en deux ou trois étapes. On a donc besoin de moins d’énergie pour obtenir le bioplastique final ainsi que de moins de matière première au départ et beaucoup moins de déchets sont créés.”

À lire aussi

Réduction des coûts de production

Cette réduction des coûts de production des bioplastiques intéresse déjà très fortement TotalEnergies. “Ils nous ont aidés à élaborer notre dossier pour le Prix de l’inventeur européen 2023. Le groupe travaille également de son côté sur la mise en application de notre procédé à l’échelle industrielle : ces développements sont, pour l’instant, confidentiels”, complète Bert Sels.

Plus précisément, le bioplastique de Bert Sels et Michiel Dusselier est appelé acide polylactique (PLA). La matière première de base utilisée pour le synthétiser est l’acide lactique, un dérivé de ressources naturelles telles que le sucre ou les copeaux de bois. “On peut utiliser différents déchets de biomasse issus des industries agricole ou forestière”, souligne Bert Sels. Cet acide lactique est transformé en lactide grâce à un catalyseur nommé H-Beta : dans les pores de ce catalyseur, les molécules d’acide lactique réagissent directement au lactide en une seule étape, avec une grande pureté et à une température inférieure de plus de 100°C à celle de la méthode traditionnelle.

Avec le procédé innovant des deux chercheurs Belges, le PLA pourrait devenir le bioplastique le plus compétitif du marché.