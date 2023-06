Factures d'eau: vers une augmentation des tarifs pour financer les pensions du personnel de Vivaqua ?

À lire aussi

A la baisse de la valeur des actifs financiers s’ajoute la hausse des provisions techniques de retraite de 95 millions d’euros, pour atteindre 968 millions d’euros. En clair, il faut prévoir plus d’argent pour payer les pensions futures du personnel de Vivaqua. En cause essentiellement l’indexation. Résultat : le taux de couverture des pensions est tombé de 98 à 78 %, alors que la FSMA, le régulateur des fonds de pension, exige un niveau minimum de 100 %.

Plan de redressement

Ce qui a obligé le fonds de pension à négocier un plan de redressement avec la FSMA pour atteindre ces 100 % minimum de couverture et ce endéans les 15 ans maximum. Un, Vivaqua ne pourra pas diminuer sa contribution (27 millions par an), même dans les bonnes années boursières. Pour Vivaqua, ce n’est pas une bonne nouvelle, vu ses problèmes de trésorerie liés au bug dans ses facturations. Deux, le calcul des provisions se fera sur base d’un taux de 4,5 %, et non plus 4 %. En clair, le fonds part du principe qu’il pourrait afficher une telle performance annuelle sur le long terme. Ce qui signifie qu'il faut mettre moins d'argent au pot pour répondre aux engagements. C’est un pari assez ambitieux sur l’avenir.

Et trois, il n’est aussi pas impossible que le fonds Hydralis atteigne le taux de 100% grâce à une nouvelle hausse du prix de l’eau à Bruxelles. En effet, le cadre régulatoire prévoit la “répercutabilité” des coûts de pensions sur les tarifs de l’eau. Cette hausse du prix de l’eau devrait toutefois avoir des limites : la contribution de Vivaqua “ne pourra jamais dépasser celle que l’entreprise aurait dû verser au fonds de pension solidarisé destiné au personnel des administrations locales et provinciales si elle s’y était affiliée”, explique Yves Bourdeau. C’est une façon pour le régulateur de mettre une limite à la hausse du prix de l’eau qui vient déjà d'être augmentée de 15%.

"On voulait être sûr que l’argent soit versé sur le bon compte et pas à un tiers payeur."

Les problèmes de facturation à 80 % résolus

On sait que l’année 2022 a été catastrophique pour Vivaqua en raison des gros problèmes de facturation suite à un changement de système informatique. L’intercommunale voit-elle le bout du tunnel ? “Ce n’est pas encore résolu à 100 %. On est à un taux de facturation à un rythme normal de 80 %”, nous explique Yves Bourdeau, également directeur financier chez Vivaqua. Les problèmes de remboursement “sont également en cours de résolution. On voulait être sûr que l’argent soit versé sur le bon compte et pas à un tiers payeur. L’objectif est que la situation soit résorbée pour fin 2023. Ce sont toujours toujours les derniers pourcents qui sont les plus compliqués à résoudre”.

Il se dit que pour redresser la barre, l’entreprise, dirigée par Laurence Bovy, a fait appel à une armée de consultants ? "Tout est relatif. Il y a quelques dizaines de personnes sur place, pas plus”, assure Yves Bourdeau.

Quant au manque de liquidités, qui avait poussé l’entreprise à emprunter tous azimut y compris auprès du fonds de pension Hydralis, il ne serait plus d’actualité. Le prêt d'Hydralis “s'est fait aux conditions de marché et représente 5 millions d’euros, soit moins d’un pourcent de la dette”, minimise Yves Bourdeau. Et d’assurer que le refinancement de la dette (qui a dépassé la barre d'un milliard d'euros) ne pose pas de difficulté particulière.