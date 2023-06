La Margarita, 4e cocktail le plus consommé dans le monde, un atout pour Cointreau ?

Cela pourrait être la commémoration du décès d’Edouard Cointreau, en 1923 : ses fils Louis et André reprennent alors le flambeau.

Ce n’est pas non plus le 125e anniversaire de la mascotte Pierrot Cointreau, qui donnera même lieu, cette même année de 1898, à la naissance du premier film publicitaire de l’histoire.

Créé à Acapulco

C'est en fait plus prosaïquement l'anniversaire de l'emblématique cocktail Margarita. "La Margarita Originale a été créée à Acapulco en 1948 par Margaret Sames, une riche mondaine américaine reconnue pour ses soirées somptueuses, rappelle à ce propos Cointreau. D'abord surnommée The Drink avant de devenir La Margarita, la recette réunit les deux spiritueux favoris de sa créatrice : la liqueur française Cointreau et la tequila, avec un léger givrage de sel et du jus de citron vert pour l'équilibre."

Le cocktail a bien évolué depuis lors : il y a en effet 50 Margarita différentes dans les carnets de recettes Cointreau. C’est même, assure le groupe, le 4e cocktail le plus consommé dans le monde en 2022. C’est en tout cas plus de 350 recettes de cocktails différents à base de Cointreau.

Pour célébrer à juste titre la naissance de cette icône, Cointreau propose une Margarita Orange Birthday : une nouvelle version épicée de la Margarita originale.

Leader mondial des spiritueux d’exception

Cointreau ne vole plus de ses propres ailes depuis 1989, date à laquelle le fabricant de liqueur a uni son sort à la maison de cognac Rémy Martin. Le groupe Rémy Cointreau était né.

Rémy Cointreau, c’est tout d’abord du cognac, à savoir les marques Rémy Martin et Louis XIII. Les ventes de cognac ont d’ailleurs totalisé 1,1 milliard d’euros sur un chiffre d’affaires de 1,54 milliard lors de l’exercice 2022-2023.

La division Liqueurs et Spiritueux a quant à elle réalisé une "remarquable performance", avec un chiffre d'affaires en progression de 18,7 % à 418,9 millions d'euros, sous l'effet d'une hausse des prix et des volumes.

La liqueur Cointreau n’est pas la seule dans cette catégorie : le spiritueux grec Metaxa, le rhum Mount Gay, le brandy français St-Rémy, les Single Malt Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces, et le gin The Botanist font également partie de la famille.

En tout cas, le groupe n'entend pas modifier sa politique tarifaire dans un contexte où, pourtant, le consommateur est globalement focalisé sur le prix. Il dispose en effet d'un véritable pricing power, à savoir la capacité à augmenter ses prix sans perdre sa clientèle. Son ambition est claire : "Devenir le leader mondial des spiritueux d'exception".