Silvio Berlusconi : les 5 business derrière l’homme politique sulfureux

Silvio Berlusconi, “l’hurluberlu”, vient de s’éteindre, à l’âge de 86 ans, des suites d’une leucémie. Mais derrière celui qui a cumulé plusieurs postes politiques, et a d’ailleurs été président du Conseil (titre similaire à Premier ministre et principale figure politique en Italie) à trois reprises non consécutivement, “Il Cavaliere” était aussi un homme d’affaires et homme de médias. Un “Bernard Tapie” italien, pourrait-on dire, si l’on devait comparer avec une personnalité publique du même acabit dans le monde francophone.