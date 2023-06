C’est Stefan Goethaert qui lui succédera. Ce dernier, diplômé en génie civil, connaît, il est vrai, très bien la maison Colruyt. Arrivé au sein du groupe familial en décembre 2012, il y a gravi les différents échelons, démarrant dans la logistique avant de devenir directeur de Fine Food en septembre 2013, puis de Private Label et Retail Services dès le début de l’année 2019. En 2022, il prend encore un peu de galon en devenant le COO Food Production, Business et Group Services du groupe. Précisons que Jef Colruyt restera cependant président du conseil d’administration de Colruyt Group.

Des années difficiles

C’est une page qui se tourne avec l’arrivée d’une personnalité extérieure à la famille à la tête de la gestion opérationnelle du groupe. Jef Colruyt avait succédé en octobre 1994 à son père Jef, décédé prématurément. Il y sera donc resté quasiment trois décennies.

L’annonce du pas de côté de Jef Colruyt, dont le mandat arrivait à échéance en 2026, était perçue comme une surprise hier par les analystes financiers, alors qu’une conférence de presse est prévue ce mercredi pour commenter les résultats financiers du groupe. “La famille Colruyt a investi ces dernières années pas mal dans d’autres projets : elle avait peut-être à cœur de prendre un peu de distance avec la gestion opérationnelle du groupe familial en la confiant à une personnalité extérieure. D’autant que le groupe a traversé pas mal de crises ces dernières années, comme la crise du Covid, celle liée à l’inflation ou encore la crise énergétique. Et que cela a dû être période assez éprouvante”, nous explique un observateur du secteur. L’âge de Jef Colruyt a donc peut-être été un élément qui a joué dans la balance.

Longtemps érigé en modèle pour ses excellentes performances opérationnelles, Colruyt a, il est vrai, connu plusieurs années difficiles. Depuis 2019, son cours de bourse a d’ailleurs été divisé par plus que deux en raison de marges mises sous très forte pression, notamment sous l’effet de la montée en puissance de hard discounters comme Lidl, Aldi ou plus récemment Albert Heijn. “Il faut mettre à l’actif de Jef Colruyt qu’il sera parvenu à maintenir une stratégie à bas prix permettant d’atténuer pour les consommateurs les conséquences de l’inflation, de diversifier son groupe dans les énergies renouvelables et maintenir la politique sociale de l’entreprise malgré les difficultés, comme l’a démontré le versement d’une prime au personnel à l’issue des années Covid”, complète notre interlocuteur.

Mouvements stratégiques

Ce changement de CEO intervient également dans la foulée d’autres départs ces derniers mois à la tête de postes stratégiques chez Colruyt, notamment celui de Chris Van Wettere (63 ans), directeur général de Colruyt Meilleurs Prix. Et alors que Colruyt a finalisé depuis le début de cette année quelques opérations majeures comme la cession de ses actifs énergétiques DATS 24 et de ses activités éoliennes offshore et annoncé une restructuration des enseignes Dreamland et Dreambaby.

Le départ de Jef Colruyt de son poste de CEO est-il le signe précurseur d’une éventuelle sortie de la famille de l’actionnariat du groupe ? C’est une des questions que certains observateurs se posaient hier sur les marchés…