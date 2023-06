Doit-on attendre un chaos dans les aéroports cet été ?

À lire aussi

La première bonne nouvelle, c’est que la paix sociale est de retour chez Ryanair. Un accord a été obtenu par les syndicats fin février dernier après des mois de tensions avec la direction de la compagnie irlandaise. Depuis lors, la situation est revenue à la normale, comme le confirmait Didier Lebbe dans nos colonnes il y a peu. “La direction se tient à carreau pour le moment. Le plan social est signé et il n’y a pas grand-chose à signaler pour la base de Charleroi.”

guillement "On note déjà un taux de remplissage de 75 à 80 %. Dans les prochains jours, on va approcher les 100 % et cela va durer jusqu’à la mi-septembre."

Du côté de Brussels Airlines, la situation est un peu plus tendue et floue depuis le changement de CEO. Si un arrêt de travail n’est pas (encore ?) à l’ordre du jour, plusieurs dossiers sont en cours là aussi.

Précautions prises face à la pénurie de main-d’œuvre

Quid alors de l’autre problème majeur que connaissent de nombreux aéroports européens depuis la crise sanitaire, le manque de personnel ? On a vu des scènes de chaos dans plusieurs aéroports et même des vols annulés par manque de personnel au sol. Cette année, la situation semble plus stable, même si les gestionnaires semblent prendre leurs précautions. À Charleroi, on conseille sur le site internet de l’aéroport de se rendre sur place trois heures à l’avance plutôt que deux. “C’est surtout une question de confort pour les voyageurs, assure Philippe Verdonck, le CEO de Charleroi Airport. Nous ne rencontrons pas de problème particulier au niveau du personnel pour le moment. Certes, les avions sont bien remplis et on note déjà un taux de remplissage de 75 à 80 %. Dans les prochains jours, on va approcher les 100 % et cela va durer jusqu’à la mi-septembre.”

À Brussels Airport, l’été 2022 avait été plutôt bien géré même si on comptait 500 postes vacants durant le rush estival. Cet été, il y aura à nouveau des postes vacants. Il suffit de se connecter sur le site d’Aviato, la “maison de l’emploi” de Brussels Airport pour constater que des dizaines d’offres sont disponibles. Mais, a priori, pas de quoi provoquer de gros problèmes pour les voyageurs.