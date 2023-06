Fast fashion : les chiffres d’Inditex (Zara) atteignent des sommets malgré les controverses

Comment ce champion de la mode éphémère, malgré toutes les dérives qu’il engendre, a vu son bénéfice net augmenter de 27 % en 2022, pour atteindre 4,1 milliards d’euros ?

Un vêtement fabriqué et vendu en 15 jours

Tout d’abord, le storytelling : Inditex, c’est une réussite de famille. Le couple d’Espagnols Amancio Ortega et Rosalia Mera fonde en 1963 un petit atelier de couture, “Confecciones GOA”. En 1975, ils passent du statut de fabricant à celui de détaillant avec l’ouverture de leur premier magasin à La Corogne, sous le nom de “Zara”.

Près de cinquante ans plus tard, l’homme d’affaires espagnol de 87 ans reste l’un des détaillants de vêtements les plus riches du monde, touchant plus de 370 millions d’euros de dividendes par an d’après le magazine Forbes. Une fortune qui ne cesse de croître à mesure que le groupe gonfle ses chiffres. Inditex est désormais présidé et géré par la fille des entrepreneurs, Marta Ortega, depuis avril 2022. Cette dernière a, pour sa part, gagné 834 000 euros l’année dernière (rémunération nette).

L’efficacité du groupe reste néanmoins sa meilleure publicité. Inditex vante sa capacité à concevoir un vêtement et le vendre en magasin en seulement 15 jours, comme toute entreprise de fast fashion qui se respecte. Ses clients ont le choix parmi six marques différentes : Zara – dont Zara Home – (qui représente 40 % de ses points de vente physiques), Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho. Les acheteurs d’Inditex se montrent d’ailleurs de plus en plus investis en ligne. En effet, le groupe a réduit ses magasins physiques de 10 % entre 2021 et 2022 (atteignant 5,8 millions de boutiques), tout en enregistrant une hausse de 18 % de son chiffre d’affaires (32,5 millions d’euros, dont 21,3 millions d’euros réalisés en Europe).

Travail infantile et esclavage moderne

Bien que populaire auprès des clients, le groupe s’attire les foudres des organisations de défense des droits humains. Il a en effet été plusieurs fois accusé d’être complice de travail infantile : en Inde en 2009, au Brésil en 2011, en Argentine en 2013, en Turquie en 2016… À chaque fois, Inditex rejette la faute sur ses fournisseurs, attestant qu’il n’est pas au courant de ces pratiques, et arrive à s’en sortir via des compensations financières versées aux travailleurs.

Autre exemple relatif aux conditions de travail, dont nous venons de fêter le triste anniversaire : en 2013, l’immeuble du Rana Plaza s’effondre dans la banlieue de Dacca, au Bangladesh, faisant 1 138 mots et plus de 2 500 blessés. Parmi les 32 marques qui en utilisaient les ateliers de confection se trouve Inditex. Si la catastrophe a éveillé les consciences sur les conditions de travail et de sécurité déplorables des travailleurs, aucune entreprise n’en a été tenue responsable juridiquement. La même année, huit travailleurs bangladais décèdent dans un incendie chez son fournisseur Smart Export. Inditex signe alors un accord sur la sécurité incendie et celle des bâtiments au Bangladesh – accord renouvelé en 2021 et qui expire en octobre prochain.

Plus récemment encore, Inditex refuse en 2020 de signer publiquement l’appel international de la coalition mondiale contre le travail forcé des Ouïgours. Un rapport du Worker Rights Consortium dévoile par la suite que le groupe espagnol est lié à des entreprises complices du travail forcé des Ouïghours, cette minorité turcophone à majorité musulmane persécutée en Chine.

Désastre environnemental et promesses floues

Le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, étant responsable, selon les études, de 3 à 10 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Face à ce constat, Inditex convient sur son site que “bon nombre des défis sociaux, économiques et environnementaux […] sont aujourd’hui plus urgents que jamais”. Il est toutefois accusé par bon nombre d’organisations d’écoblanchiment et de manque de transparence, aucune résolution sur l’empreinte carbone de ses chaînes d’approvisionnement n’étant prévue et aucune liste détaillée de ses usines ni des résultats de ses audits n’étant publiée.

Dans le même temps, Inditex annonce dans son rapport de 2022 son intention de supprimer l’étiquette “Join Life” de ses articles écoresponsables, estimant qu’il n’est plus nécessaire de différencier les produits de ses collections. Le label, créé en 2015, était “un outil pour sensibiliser nos clients et notre personnel à l’utilisation des matières premières et de procédés qui ont un moindre impact sur l’environnement par rapport aux pratiques les plus répandues dans l’industrie”.

Si le groupe affiche son ambition d’atteindre le niveau zéro émissions d'ici 2040, en plus de n’utiliser que des tissus “100 % durables” d'ici 2025, il reste difficile de mesurer l’impact réel de ses objectifs en matière de développement durable.