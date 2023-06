"Grâce à ces changements, nous sommes rentables et produisons autant de repas que McDonald's Belgique !": le Belge Foodmaker, "healthy" et ambitieux

Dans l’usine de production…

Quand on pénètre dans le site de production de Foodmaker, mieux vaut ne pas être frileux. Les hangars d’une propreté chirurgicale se succèdent dans une ambiance glaciaire comprise entre trois et dix degrés qui tranche avec la chaleur de ce mois de juin. Harnachés de la tête aux pieds, hygiène oblige, nous découvrons les 15 000 m² dédiés à la découpe des légumes, la cuisson des plats chauds (lasagnes, curry indien, pâtes, couscous…) et l’assemblage des salades et autres sandwichs et tortillas. On est bien loin des premières cuisines de 800 m² à Herselt où la société produisait quotidiennement dix fois moins de repas. Le nouveau site représente un investissement 40 millions d’euros.

Les commandes partent chaque jour de l'usine pour être mises en rayon le lendemain. ©Bernard Demoulin

”Dans cette usine en activité depuis fin 2018, près de 200 personnes travaillent tous les jours sauf le week-end pour réaliser 200 recettes, nous explique Pieter Van Bruaene, responsable de production. Les commandes arrivent vers 11 h, 11 h 30 chaque jour, et les livraisons partent d’ici le soir pour le lendemain. Pour le week-end, nous produisons d’avance.”

L'un des hangars principaux, pourvu de nombreuses baies vitrées et très lumineux, abrite quinze lignes d'assemblages de wraps, salades et sandwichs. ©Bernard Demoulin

Nous passons à côté des lignes de découpage des légumes dont une est dédiée au bio, quand tout à coup, un petit torrent d’eau se déverse dans une rigole sous nos pieds. “Ce système permet d’évacuer les épluchures qui sont ensuite envoyées dans une centrale biomasse à une vingtaine de kilomètres”, éclaire Pieter Van Bruaene. Le hangar suivant, pourvu de nombreuses baies vitrées et très lumineux, abrite quinze lignes d’assemblages de wraps, salades et sandwichs. “Tout est assemblé à la main, c’est-à-dire : qu’il y a un poids minium pour chaque produit mais que le dosage se fait de manière traditionnelle 'par poignées'. Nous ne pesons pas au milligramme près comme chez d’autres industriels”, appuie le responsable de production avant de conclure la visite.

… des herbes et des légumes du champ

Tous les ingrédients utilisés sont sourcés localement ou maximum en Europe, et environ 10 % des ingrédients sont produits par Foodmaker, dans ses propres champs à Assent-Bekkevoort et à Laakdal, à 40 minutes de Westerlo. Nous y retrouvons Mark Van Hove, agriculteur qui fait partie des 350 salariés de Foodmaker depuis bientôt huit ans. Il descend de son tracteur et nous rejoint sur le côté du champ : “Nous cultivons herbes et légumes sur 7,5 hectares. L’année dernière, par exemple, 60 tonnes de patates douces ont été produites ; Foodmaker a donc arrêté de se fournir aux États-Unis.”

Mark Van Hove, agriculteur pour Foodmaker. ©Bernard Demoulin

L’agriculteur nous emmène dans l’une des quatre grandes serres du site : “Nous faisons aussi pousser 100 % du gingembre et du curcuma utilisés dans les plats de Foodmaker ; avant, le gingembre provenait de Chine. Et, en particulier, ce gingembre belge est de couleur pourpre, plus puissant en goût, et n’a pas besoin d’être épluché !”

Les champs de Foodmaker sont un véritable "laboratoire d'expérimentation". ©Bernard Demoulin

La ferme est bio et fait travailler six personnes l’été et deux l’hiver. “Nous sommes un véritable laboratoire d’expérimentation, avance Mark Van Hove. Ici, vous trouvez le seul gingembre en plein air de Belgique et les seuls plants de citron kaffir (ou citron combava, NdlR) du Benelux. En ce moment, nous testons un hectare d’une variété très ancienne d’épeautre : le rendement est de 1,5 à 2,5 tonnes par hectare contre six à sept tonnes pour l’épeautre classique mais ses propriétés pour la santé sont bien meilleures. On peut en faire des pâtes ou des pains pitas.” Topinambour, potimarron, gombo, thé de Chine, thym, estragon, coriandre… Si ces cultures sont concluantes, d’autres agriculteurs pourraient bientôt entrer dans le réseau pour aider à les produire en plus grandes quantités.

Sponsor des athlètes belges en 2024 ?

Nous terminons notre journée dans le bureau du fondateur et CEO de Foodmaker, Lieven Vanlommel. Un porte-manteau chargé de maillots de cyclisme attire notre attention… “Foodmaker est sponsor officiel de l’équipe cycliste Alpecin-Deceuninck et, si tout va bien, nous serons sponsor officiel des athlètes belges aux JO 2024 à Paris, partage fièrement le dirigeant. Les sportifs professionnels consomment notre nourriture car nous garantissons des produits qui apportent de l’énergie mais en restant sains, sans sucres et sans conservateurs.” Foodmaker est présent dans les événements sportifs et certains festivals musicaux.

L’entreprise a même lancé il y a deux ans sa propre application bien-être et gratuite destinée au grand public. Ce “coach santé digital” donne des conseils et des idées de repas et de recettes en fonction de votre poids, de votre activité physique ou encore de votre sommeil.

Un nouveau restaurant par mois

Aujourd’hui, Foodmaker réalise 70 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, notamment grâce à la distribution de ses produits dans plus de 1 000 magasins Monoprix en France et 1 000 magasins Albert Heijn aux Pays-Bas. Un certain nombre de commandes sont également expédiées dans de grandes entreprises comme Airbus Benelux ou L’Oréal France.

Lieven Vanlommel, CEO de Foodmaker. ©Bernard Demoulin

guillement "Grâce à ces changements, nous sommes de nouveau rentables depuis 2022 et produisons autant de repas que McDonald's Belgique !"

”Cette organisation résulte notamment du Covid, raconte Lieven Vanlommel. Nous avons accumulé huit millions d’euros de pertes pendant ces deux ans, et c’est quand nous étions au plus bas avec une production quotidienne de 10 000 repas seulement que nous avons pris des décisions importantes : se concentrer principalement sur nos trois grands partenaires, supprimer notre seconde marque Starmeal pour ne garder que Foodmaker, supprimer les shifts des employés le week-end et leur permettre de faire du sport sur les heures de travail ce qui a augmenté leur productivité de 30 %… Grâce à ces changements, nous sommes de nouveau rentables depuis 2022 et produisons autant de repas que McDonald’s Belgique !”

Foodmaker, dont le principal concurrent en Belgique est EXKi, a réalisé un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2022 et vise les 50 millions cette année. L’entreprise bénéficie notamment de l’engouement post-Covid de la population pour une nourriture saine, ce qui a fait croître ses ventes de 149 % en 2021 et encore de 42 % en 2022.

Mais ce qui occupe principalement le CEO de Foodmaker en ce moment, ce sont les ouvertures de nouveaux restaurants. La société possède en effet une vingtaine de restaurants libre-service à Paris, Amsterdam, La Haye, et quinze en Belgique dont des cantines d’entreprises chez Proximus ou BNP Paribas. “L’idée à présent est d’ouvrir des restaurants directement dans les supermarchés. Nous en avons déjà trois chez Monoprix à Paris et nous visons 30 ouvertures d’ici fin 2024, conclut Lieven Vanlommel. Foodmaker a aussi un partenariat avec la franchise de salles de sport Sportoase : nous avons ouvert des restaurants dans huit de leurs établissements en Belgique et ce sera bientôt le cas des huit autres. Avec tout ça, nous pourrions ouvrir un nouveau restaurant par semaine ; pour l’instant, nous essayons de maintenir le rythme d’un par mois."