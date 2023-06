Pour Stéphane Burton (Orizio), le Scaf pourrait être le “nouveau contrat du siècle” pour la Belgique

Le choix belge est celui du Scaf, pour système de combat aérien du futur, un projet porté, pour l’instant, par la France, l’Allemagne et l’Espagne. “Si le projet peut atterrir, c’est une très bonne nouvelle”, se réjouit Stéphane Burton, le CEO du groupe aérospatial belge Orizio, qui regroupe la Sabca et Sabena Engineering. M. Burton se montre encore prudent avant l’officialisation de cette entrée belge dans le programme européen. “On a l’impression qu’il y a une assez bonne entente entre les gouvernements français, allemand, espagnol et belge. La décision est politique. Notre rôle en tant qu’industriels est de s’aligner, d’être prêts et de faire notre job en transformant ce choix politique en application économique. Si on entre maintenant dans le Scaf, qui est un projet mûr et européen, on permet à l’industrie belge de se développer.”

Le rêve d'un contrat du siècle, comme il y a cinquante ans avec le F-16

Tout porte à croire que notre pays ne veut pas rééditer son erreur du passé : celle d’un choix tardif pour le F-35 qui avait rendu minimes les retombées économiques pour les entreprises belges. De là à signer un nouveau “contrat du siècle”, comme celui du F-16 qui a permis à toute l’industrie aérospatiale belge de se développer ces cinquante dernières années, il y n'y a qu'un pas... que Stéphane Burton n’hésite pas à franchir. “Oui je pense qu’on peut arriver aux mêmes retombées économiques qu’avec le F-16. En tout cas, c’est l’ambition que l’on doit avoir. En Belgique, l’innovation se nourrit de ces projets structurels de la Défense. La Sonaca, la Sabca ou Safran Aero Boosters et tous leurs sous-traitants ont été bâtis grâce aux F-16.”

Pour le CEO, la Belgique arrive “au bon moment” dans le Scaf. “Si on devait y entrer plus tard, ce serait problématique. On arrive dans une phase importante, celle du démonstrateur. C’est maintenant que la technologie va se décider.” Et de rappeler que le développement d’avions militaires permet d’acquérir de l’expertise dans tous les secteurs de l’aéronautique ou du spatial. “L’industrie belge pourrait, par exemple, utiliser certaines technologies du Scaf pour les avions commerciaux de nouvelles générations annoncés pour 2035. Le Scaf, ce n’est pas qu’un avion, c’est un système de systèmes.”

"L'industrie belge n'est pas là pour remplacer Dassault et Airbus"

Reste que tout le monde ne semble pas voir d’un bon œil cette arrivée de la Belgique. Récemment le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, a clairement signifié qu’il ne voulait pas des industriels belges dans le programme. En cause ? Le choix de l’un de nos précédents gouvernements pour le F-35 américain, à la place d’un avion militaire européen. “Vous savez, il y a toujours ce qu’on annonce puis ce qu’on vit derrière, nuance Stéphane Burton qui ne veut pas juger les déclarations de M. Trappier. On travaille déjà avec Dassault, qui est un très grand constructeur. Pourquoi ne pas continuer ensemble pour un avion de plus ? J’espère qu’on pourra démontrer aux Français que la participation de la Belgique est aussi bénéfique pour eux. Dassault a signé le contrat du Scaf en 2017. Comme tout grand patron, six ans après le début d’un programme, on n’a pas spécialement envie d’avoir un élément de complication supplémentaire. Mais si les gouvernements le décident, on va se positionner pour que cette solution industrielle fasse du sens pour tout le monde. La Belgique peut contribuer à cet avion du futur en alliant humilité, détermination et compétence.” Et de préciser : “L’industrie belge n’est pas là pour remplacer les grands ténors, comme Dassault ou Airbus qui sont les leaders dans ce projet.”

Une Académie et des achats de bâtiments à l'aéroport de Charleroi

M. Burton balaie aussi d’un revers de la main l’argument de M. Trappier qui évoquait une impossibilité d’interopérabilité entre les F-35 et les futurs avions européens. “Techniquement, l’interopérabilité entre tout avion de chasse est possible. Mais c’est une question de choix et de volonté politique, à la fois des Américains et des Européens. Cette question n’hypothèque pas le monde de demain.” D’après le patron belge, le débat est mal posé. “C’est comme si on voulait opposer l’Europe de la Défense et l’Otan. Pour moi, la Belgique doit être dans les deux structures.” Bien remis de la crise du Covid, Orizio a par ailleurs annoncé lancer sa propre académie dès septembre prochain et envisager d’acheter des bâtiments près de l’aéroport de Charleroi.