C’est un jeune prodige au parcours atypique. Il rejoindra l’équipe Starlink de SpaceX à partir du mois de juillet selon The Guardian. “Je vais rejoindre la société la plus cool de la planète en tant qu’ingénieur logiciel au sein de l’équipe d’ingénierie Starlink. L’une des rares entreprises qui n’utilise pas mon âge comme un indicateur arbitraire et dépassé de la maturité et des capacités […] Un grand merci à mon équipe de SpaceX pour le processus d’entretien le plus transparent, le plus stimulant sur le plan technique et le plus amusant”, écrit-il sur LinkdIn.

Kairan a une chaîne Youtube où il propose des contenus qui parlent des “implications comportementales des médias sociaux”, par exemple.

Comme tous les jeunes diplômés, avant d’intégrer l’entreprise d’Elon Musk, le jeune homme a eu plusieurs refus des géants de la Sillicon Valley.