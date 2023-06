Bpost prêt à dépenser des centaines de millions d'euros pour racheter le logisticien français Staci

Six ans après l'acquisition de l'entreprise américaine Radial, bpost veut racheter le groupe logistique Staci. D'après le site d'information L'Informé, le fonds d'investissement français Ardian avait remis en jeu sa participation majoritaire en lançant un processus d'enchères en février, avec un objectif de valorisation de plus de plus d'un milliard d'euros, dont une dette estimée entre 300 et 350 millions d'euros. Le reste de Staci est détenu par la banque française Société Générale et la direction.