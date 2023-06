L'action Logitech chute après le départ de son emblématique patron

A 07H44 GMT, l'action perdait 8,67% à 52,97 francs suisses, à contre-tendance du SMI, en hausse de 0,24%.

M. Darrell, qui quitte l'entreprise pour "poursuivre une autre opportunité", y restera toutefois "durant les prochains mois" pour assurer une transition en douceur, indique le groupe suisse dans le communiqué.

"Après presque une décennie de croissance constante [...], je pense que c'est un bon moment (pour) passer la main", a déclaré M. Darell, cité dans le communiqué.

Âgé de 60 ans, ce ressortissant américain a redressé de manière spectaculaire le groupe qui avait été lourdement touché par l'érosion des ventes de PC, faisant plonger ses ventes de claviers et souris, au point que de nombreux investisseurs craignaient sa faillite.

Il avait rejoint Logitech en 2012 en tant que président et pris la direction générale en janvier 2013, lançant un grande restructuration et un repositionnement en profondeur de la gamme de produits.

Logitech s'était recentré sur les accessoires pour tablettes, la vidéoconférence et les produits audio, tels que les haut-parleurs portatifs. La branche accessoires pour jeux vidéo avait été renforcée par le biais d'acquisitions ciblées.

Les ventes s'étaient progressivement redressées, renouant avec une solide croissance, avant d'exploser durant les confinements avec la demande d'équipements pour le télé-travail, l'école à distance et les loisirs à domicile.

L'action, qui avait perdu plus de 80% de sa valeur entre 2007 et début 2013, a été intégrée en 2021 au SMI, qui regroupe les 20 plus grandes valeurs de la Bourse suisse, attestant du chemin parcouru depuis les années difficiles de Logitech.

Cette démission est "abrupte", a réagi Michael Foeth, analyste chez Vontobel, mais ne constitue "pas entièrement une surprise".

Son départ va peser sur l'action à court terme, estime-t-il dans un commentaire boursier, même s'il s'attend à ce que la stratégie reste inchangée.

Andreas Müller, analyste à la banque cantonale de Zurich, a immédiatement abaissé sa recommandation sur le titre, la rétrogradant de "Surpondérer" à "en ligne avec le marché".

"Après une performance fulgurante durant la pandémie", les ventes sont en voie de "normalisation", observe l'analyste dans une note de marché

Logitech dispose toujours de "moteurs de croissance", soupèse-t-il, mais il est encore difficile de savoir quand ils gagneront en puissance et quel chiffre d'affaires ils généreront. "Pour nous, ça n'est pas clair", insiste l'analyste.